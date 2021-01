Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Verona. Il volume N° 189 degli "Atti e Memorie" è disponibile anche on-line.

Il volume N° 189, in formato pdf ricercabile, è scaricabile, gratuitamente, dal sito dell’Accademia, nella sezione novità editoriali, al link: www.aaslvr.it/wp-content/uploads. La Reggenza ringrazia il prof. Alberto Castaldini, per il lavoro svolto. Di seguito, il sommario degli articoli pubblicati:



MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE E NATURALI

VIVIANA FRISONE - Monte Duello (Monti Lessini, Verona): risultati di una ricerca multidisciplinare e internazionale.....

GIUSEPPE FERRARI - Sergio Failoni a Verona

MEMORIE DELLA CLASSE DI SCIENZE MORALI STORICHE E FILOLOGICHE

LUCIANO BONUZZI - Qualche nota su vino, follia e malinconia dal tempo antico all’età di Shakespeare

MATTEO FABRIS - Polizia mortuaria e pubblica igiene nella Verona del Settecento. Un parere del protomedico Stefano Piccoli sull’opportunità di disseppellire un cadavere per fini di giustizia penale

BRUNO CHIAPPA - Gasparo Bighignato, cartografo, pubblico ingegnere e notaio

PAOLO BERTEZZOLO - Il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani di Giacomo Leopardi

ROBERTO MAZZEI - Le fonti archivistiche afferenti alla situazione politica e allo spirito pubblico a Verona dopo il 1848.



MARGHERITA BOLLA - Archeologia a Verona nell’Ottocento

MARINA REPETTO CONTALDO - Note d’archivio e precisazioni sul pittore Bernardino India

CLAUDIO BISMARA - Il pittore veronese Cora di Bonaventura e la sua bottega (inizi XV secolo) e una proposta per alcuni affreschi in San Bernardo ad Avesa

MARCELLO BONDARDO - Parole elusive della latinità. Sulla probabile unicità di origine e sulla storia delle parole s˘uperstes, s˘uperst˘t˘o, iste

TOMMASO FERRO - L’esperienza intellettuale di Dio: mistica e filosofia nell’insegnamento di Meister Eckhart

FRANCESCO PREMI - Fortezza Monte Baldo. Un paesaggio militare tra natura e guerra

MASSIMO BELLAMOLI - La proprietà della famiglia Stoppa ad Ostiglia: tra attività economiche e committenza artistica

COMMEMORAZIONI FRANCO PIVA - Ricordo di Annarosa Poli

MAURO DACCORDI - Roberto Pace (1935-2017): la sua vita, i suoi interessi, la sua opera, il suo tempo.



Pierantonio Braggio