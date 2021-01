Garda D O C – Nuovo presidente del consorzio è Paolo Fiorini. Succede al presidente Luciano Piona.

Il nuovo presidente continuerà l’azione di Luciano Piona, appunto, che, in pochi anni, ha indicato la strada, per una crescita significativa della Denominazione e del Consorzio Garda Doc. “Con profonda tristezza, prendo il posto di Luciano – ha dichiarato Fiorini – proseguendo, comunque, nei progetti, da lui già impostati, frutto della sua grande capacità e lungimiranza”. Garda DOC si trova, in un periodo di forte crescita, con la denominazione Garda, che ha raggiunto e superato le previsioni, in virtù del restyling della Doc, iniziato nel del 2016, e raggiungendo oggi, 21mln di bottiglie. Fiorini sarà affiancato nel consiglio di amministrazione dal vicepresidente Domenico Gandini, per l’area lombarda, e dal neo eletto vicepresidente, Giovanni Verzini, per l’area veronese. A completamento della compagine del CdA è stata cooptata la lombarda Giovanna Prandini. “Buon lavoro!”, da parte di veronaeconomia.it.

Pierantonio Braggio