“Il segreto degli invincibili”, spettacolo in streaming, da non perdere. Disponibile, dal 27 al 31 gennaio 2021, periodo del “Giorno della Memoria”, il lavoro narra della follia nazifascista, durante il secondo conflitto mondiale.

In occasione de il “Giorno della Memoria” – che vuole doverosamente ricordare le vittime, senza numero, dell’Olocausto – dal 27 al 31 gennaio, è disponibile gratuitamente in streaming, previa registrazione, lo spettacolo "Il segreto degli invincibili". Lo segnala la Newsletter del Comune di Verona, del 22 gennaio 2021. Lo spettacolo racconta uno dei periodi più bui della storia italiana ed europea, quello della follia nazifascista, durante la seconda guerra mondiale, attraverso la storia, unica, di Ernő Erbstein, calciatore prima e allenatore poi, che ha saputo creare il mito di una delle squadre di calcio, che ogni italiano ha nel cuore: il Grande Torino, ed è tratto dall’opera “Il misterioso segreto degli invincibili” – Grappolo di Libri, 2019 – di Simone Dini Gandini. In esso, il calcio è pretesto, per raccontare quegli anni tetri, così da restituire al pubblico un affresco dell’Italia, stretta nella morsa del fascismo, nella quale, comunque, c’è stato chi ha avuto la forza e il coraggio di rimanere umano e di resistere. Per accedere – continua il comunicato – è necessario effettuare la registrazione al seguente link: bit.ly/segreto_invincibili_27_31_genn_21. Bisogna cogliere l’occasione, per saperne di più, su una guerra, voluta da dittature, che, fra il 1938 e il 1945, miravano a conquistare il mondo, eliminando interi popoli, a favore del predominio di un’unica razza.

Pierantonio Braggio