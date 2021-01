Lipu patrocinia il libro, dal titolo: “La saga di Diana e Wolfgang".

Il lavoro, dal titolo: “La saga di Diana e Wolfgang - Il Romanzo dei lupi della Lessinia", celebra una specie straordinaria, che vive, sul territorio montano del Veronese e la cui pacifica convivenza, con l'uomo, viene messa in discussione da più parti, segnala l’avv. Chiara Tosi-. La prestigiosa Rivista del CAI "Montagne 360", ha definito il nuovo lavoro “di estremo realismo, pur essendo un romanzo, tanto da sentirsi balzati tra boschi e pendii innevati, senza accorgersene”. Il libro, edito da Vividolomiti, gode del patrocinio di Lipu, poiché evidenzia l'importanza del lupo, come garante della biodiversità. Lupo, che, in Lessinia, è attualmente oggetto di un censimento nazionale, promosso, dal Ministero dell'Ambiente, e che vede la collaborazione di volontari delle Associazioni ambientaliste. Il progetto, tuttavia, è attualmente sospeso, in ossequio al DPCM del Governo, sulle misure anti-Covid.

Pierantonio Braggio