BARDIANI CSF FAIZANÈ: SECONDO PODIO STAGIONALE. ALESSANDRO MONACO CONQUISTA IL TERZO POSTO NELLA TAPPA ODIERNA DELLA VUELTA AL TACHIRA.

Vuelta al Tachira, sesta tappa da Santo Domingo a Casa del Padre, 129km con tanta salita da affrontare e gara caratterizzata da una fuga dalla quale emerge il podio di giornata, conquistato da Alessandro Monaco. Primo podio stagionale e tra i professionisti per l’atleta italiano della Bardiani CSF Faizanè classe 1998 e secondo podio stagionale del team, dopo quello della prima tappa conquistato da un altro giovane del team nella prima tappa, Nicolas Dalla Valle.



Tappa caratterizzata da una prima azione di 7 atleti nella quale si era inserito Filippo Zaccanti, poi raggiunti da un altro drappello dove è stato bravo a inserirsi Alessandro Monaco. Sull’ultima salita il gruppo raggiunge via via gran parte dei fuggitivi, ma non i tre atleti giunti sul podio.



Sale così a due podi il bottino conquistato dal team in Venezuela, alla vigilia di un week-end di “doppia attività”. Questo week-end infatti mentre in Venezuela si svolgeranno le ultime due tappe della Vuelta al Tachira, in Spagna il team debutterà alla Classica Comunitat Valenciana.



CLASSIFICA DI TAPPA.

1° Anderson Paredes - Best PC Ecuador

2° Simon Pellaud - Androni Giocattoli Sidermec

3° Alessandro Monaco - Bardiani CSF Faizanè