NOVITA’ PROSECCO BAR: APRE NAPOLI E WINDSOR

Il ritorno di un certo traffico aeroportuale porterà a ridare un certo vigore ai viaggi d’affari e turistici. Così i 30 e più Prosecco Bar di Bottega, che spaziano da Gibilterra a Seul, da Abu Dhabi a Birmingham, passando per molte altre località, potranno tornare alla competa attività ed essere un punto di ristoro e aggregazione per i viaggiatori. I Prosecco Bar, che si ispirano in chiave moderna alle vecchie osterie venete dove bere un buon bicchiere di vino e mangiare un patto caldo o uno stuzzichino al bancone o al tavolo, sono particolarmente importanti per l’azienda trevigiana poiché, a regime, fatturato circa un milione di euro ciascuno all’anno. Proprio in questa visione Bottega ha già sottoscritto tre accordi per l’apertura di altrettanti Prosecco Bar, alla stazione ferroviaria di Napoli, all’ippodromo di Windsor e a Kuala Lumpur oltre ad essere in trattive per altre 5 aperture, in particolate in Canada e Stati Uniti. A giorni dovrebbero veder la luce anche i già programmati prosecco Bar a Ciud El Este e a Salto del Guaiana in Paraguay a ridosso del Mato Grosso.