Cubi presenta ricorso al TAR contro la decisione del prefetto

In merito all'informazione antimafia interdittiva comunicata dalla prefettura di Verona, Cubi Srl ha presentato ricorso al TAR che ha fissato la camera di consiglio il 27 gennaio.

L'azienda ritiene la decisione del prefetto ingiustificata e ingiustamente penalizzante in virtù del fatto che non solo non esiste alcun elemento oggettivo, ma nemmeno alcuna ragionevole presunzione indiziaria di pericoli di infiltrazioni malavitose.

La regolarità e trasparenza di ogni processo decisionale e di ogni movimentazione di denaro è stata già accertata dalle indagini della Procura distrettuale antimafia di Venezia.

In ogni caso Cubi Srl per tutelare ulteriormente azienda, dipendenti e clienti ha presentato al Tribunale di Verona, di propria iniziativa, la richiesta di controllo giudiziario, istituto che, con la garanzia di un costante monitoraggio giudiziario, consente la piena operatività aziendale anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.