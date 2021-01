Pronto il video sulle “Unità geografiche del Soave”. Rrealizzato dal Consorzio del Soave, coinvolge 34 aziende di 24 Unità.

Il video, la cui realizzazione ha richiesto sei mesi d’impegno, da parte di Chiara Mattiello e di Michele Lorenzoni, riporta i volti e le mani dei produttori, i loro vigneti e i vini che caratterizzano la produzione – di alta qualità – del comprensorio. Cantina di Soave, Coffele, Corte Adami, Pasqua, Portinari, Roccolo Grassi, Canoso, Inama, Le Battistelle, Suavia, Cantina di Monteforte, Bolla, T.E.S.S.A.R.I., I Stefanini, Guerrieri Rizzardi, Zambon, Casarotto, Montetondo, Gini, Tenuta Solar, El Vegro, Le Mandolare, Marco Mosconi, Cantina del Castello, GianniTessari, Corte Mainente, Balestri Valda, Tommasi, Nardello , Corte Moschina, Tenuta Corte Giacobbe, Tenuta Grimani, Franchetto, Fattori, sono le 34 Aziende coinvolte, alle quali, dalla vendemmia 2020, altre si affiancheranno. Si hanno, quindi, ora, 361 ettari (contro i 270 della vendemmia 2019) e ben 28 Unità Geografiche (contro le 24 del 2019), con un totale di bottiglie, che possono essere potenzialmente prodotte, nel numero di cinque milioni. Un produzione sufficiente a essere competitiva, sul mercato e da considerare, comunque, di nicchia. Brand Ambassador diffonderà il video, in tema, nei diversi Paesi di destinazione del Soave (esportato per il 75% della produzione), sui canali social più diffusi in quel Paese. Per Italia e Russia, provvederanno rispettivamente Chiara Giannotti, Anton Moiseenko. Non va dimenticato che gli altri paesi target saranno Germania, Svezia, Olanda, Cina, Giappone e Canada. «Le Unità Geografiche sono un nuovo capitolo della nostra storia – dice Sandro Gini, Presidente del Consorzio del Soave – i video realizzati accompagnano il racconto dei prodotti e permettono in maniera semplice e immediata di vedere quanta bellezza e quanta diversità c’è fra le nostre Unità Geografiche. Il futuro è quello di creare un protocollo di produzione, per le Unità Geografiche, che le possa innalzare, dal punto di vista qualitativo».

Pierantonio Braggio