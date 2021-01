La situazione politica è grave ma non seria. Occorre formare chi fa politica non mandare allo sbaraglio il primo piacione che passa..

Ovviamente le gaffe non sono solo di questi imperterriti politici ma di tanti altri che sono oggi sulla scena politica. E' che questi , attualmente hanno in mano le sorti dell'Italia. Gli altri politici sono per ora in castigo a fare l'opposizione, che è una cosa seria ed impegnativa. Va anche detto che sbagliando si impara, ma in questo caso si impara non sulle proprie spalle ma su quelle degli italiani. La politica non può essere una forma di scalata sociale senza un preventivo percorso formativo. E' troppo delicato governare un popolo senza avere un curriculum politico minimale post professioanle. Per fare politica in una democrazia , non basta avere qualche idea, occorre una preparazione culturale e tanta esperienza, come facevano una volta le scuole dei partiti e la gavetta che era necessaria.