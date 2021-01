Al “David di Donatello” 2021, il documentario dal titolo: “Un giorno di Pietra”.

“L’Esercito Italiano, sempre attivo, in fatto d’aiuto ai cittadini, è tra i protagonisti dell’edizione 2021 del “David di Donatello”. Lo testimonia il documentario “Un giorno di Pietra”, del regista veronese Mauro Vittorio Quattrina, che entra tra quelli in concorso, per il premio cinematografico, più prestigioso a livello nazionale. In “Un giorno di Pietra” il regista scaligero, autore di numerosi altri documentari tra cui quello sulla storia di Palazzo Carli, sede del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, descrive con immagini inedite e direttamente attraverso le parole dei soldati, l’intervento degli uomini e delle donne dell’’Esercito Italiano in soccorso alle popolazioni di L’Aquila e Amatrice, colpite dai terribili e tristemente noti eventi sismici. Il documentario, presentato ufficialmente per la prima volta l’11 settembre 2020, alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografia di Venezia, racconta il prezioso lavoro, realizzato, con grande spirito di sacrificio, da quei ragazzi, con le stellette, che hanno lavorato incessantemente per liberare dalle macerie le zone colpite dai terribili terremoti del 2009 e del 2016. Il premio, istituito per le prima volta intorno alla metà degli anni ‘50, prende il nome dalla celebre statua del David di Donatello – opera del 1440 – la cui riproduzione, in miniatura, viene assegnata ai vincitori. Essere presenti al David di Donatello, costituisce un motivo di orgoglio in più per quei ragazzi che, attraverso il loro impegno, costante e silente, hanno mostrato il grande lato umano dei soldati dell’Esercito Italiano, portando conforto e vicinanza alle centinaia di cittadini, per lo più anziani, che, in pochi attimi, hanno visto svanire gli sforzi di un’intera vita, assistendo, loro malgrado, all’abbattimento delle proprie case, rese inagibili dal terremoto”. Un documentario importante, altamente descrittivo, che è e sarà storia, storia di L’Aquila e di Amatrice, di italiani schiacciati dal sisma impietoso, ma, al tempo, anche testimonianza di italiani, i nostri generosi militari, che, con il loro intervento, hanno portato conforto e costruttivo aiuto a concittadini in estremo bisogno. Un documentario, che dev’essere fatto conoscere ai giovani, onde traggano, da esso, esempio e ispirazione al grande concetto di pronta e fattiva solidarietà.

Pierantonio Braggio