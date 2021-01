Paolo Ferrarese: “Credito d’imposta, importante, per informatizzare i sistemi aziendali e dare un futuro alle aziende. La misura andrebbe estesa anche ai soci delle società agricole”.

Una misura accolta con grande favore, nel 2020, dalle aziende veronesi. Decine di aziende di Confagricoltura Verona hanno già aderito alla misura, cogliendo al volo l’occasione, per rinnovare il parco macchine, per informatizzare i sistemi aziendali ed essere sempre interconnesse, grazie a trattori e macchine agricole di ultima generazione. Grande segno del mondo agricolo, di volontà di positiva evoluzione e di impegno nell’investimento, nel tecnologico. “L’innovazione, offerta dall’agricoltura 4.0 è molto importante e noi l’appoggiamo con convinzione – sottolinea Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura Verona -. Le aziende hanno l’opportunità di scegliere innovazioni importanti, per dare un futuro all’azienda, in termini di valore aggiunto tecnologico. Tutto quello che ci aiuta a rendere più efficiente il nostro lavoro è determinante e lo sarà sempre di più, fermo restando che la tecnologia deve essere sempre associata alle capacità imprenditoriali del singolo, di muoversi sul mercato, anche in un’ottica di medio e lungo periodo. In ogni caso, l’acquisto, trattandosi di credito d’imposta, va sempre ponderato, con attenzione, affinché non vada a incidere eccessivamente sul bilancio aziendale. Ritengo, infine, che la misura potrebbe interessare, ancora più, le aziende se venisse estesa la possibilità di utilizzare il credito d’imposta, anche ai soci delle società agricole”. Alcuni, importanti dettagli e chiarimenti: del credito d’imposta possono beneficiare tutte le imprese, per acquisti effettuati, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, a condizione che siano rispettate le normative, in materia di sicurezza sul lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Il credito d’imposta consiste nel 50%, per i beni altamente tecnologici, nel 20%, per i beni immateriali, e del 10%, per i beni generici, percentuali maggiori rispetto alla legge dell'anno precedente. Il credito di imposta può essere utilizzato, in compensazione, nel modello F24. Rientrano nella misura le macchine, dotate di controllo computerizzato, di interconnessione ai sistemi informatici di azienda, con caricamento da remoto, di integrazione automatizzata, con il sistema logistico dell’azienda o con altre macchine del ciclo produttivo, di interfaccia, tra operatore e macchina semplice e intuitiva, di rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Le macchine devono essere dotate anche di sistemi di telemanutenzione o telediagnosi e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo attraverso sensori. Attenzioni ed adempimenti, da osservare, con precisione e puntualità, per potere godere dei benefici citati, in direzione d’una aggiornata e produttiva digitalizzazione aziendale.

Pierantonio Braggio