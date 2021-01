COO’EE ITALIA RICORDA RIC HAMBLETON, DIRETTORE CREATIVO E PARTNER DI COO’EE MELBOURNE

La storia del network Coo’ee parte da lontano, e Ric Hambleton, assieme a Keven Kelly, Neill Ruff, Rowan Smith e Mauro Miglioranzi, è stato uno dei protagonisti che ne ha determinato la nascita.

Tutto ebbe inizio nel 1995, con l’idea di creare un vero network internazionale di agenzie pubblicitarie, che portasse l’impronta forte di una cultura pubblicitaria globale, fatta di idee, storie e persone provenienti da tutto il mondo. La nascita di Coo’ee Italia nel 2002 servì a inaugurare uno dei punti di riferimento per la comunicazione del nord est italiano, sotto la bandiera internazionale del network Coo’ee, di cui Ric Hambleton appunto fu uno dei primi ambasciatori.



Mauro Miglioranzi lo ricorda così:



"Copywriter di estrazione, creativo ma anche uomo d’affari dallo spirito libero e selvaggio, proprio come il paese di cui portava la bandiera: l’Australia. Ricordo ancora la nostra prima volta a Melbourne, in occasione di un the, che poi si è trasformato in un party, e infine in un network internazionale di agenzie. Era un uomo innamorato della vita, della musica e dell’amicizia, quella ci ha legati fin da subito e che ci ha permesso di proseguire il nostro rapporto anche fuori dagli uffici, in Australia e qui a Verona. Ho avuto la grande fortuna di conoscerlo, e ora avrò l’onore di non dimenticarlo.

Ciao Ric, buon viaggio...amico mio.”