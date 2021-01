Una torta “mantovana” rinasce a Verona, su proposta del giornalista dentrogastronomico, Carlo Mantovani.

Le Confraternite, qualsiasi sia la loro denominazione, si propongono diversi scopi, tutti incentrati sulla socialità e la condivisione, e, fra questi, quello, importantissimo, di promuovere la conoscenza delle tradizioni, fotografia del passato, realizzandole, in questo caso, nel settore della “tavola”, in base ad antiche ricette, usando l’agroalimentare locale, e, apportando, quindi, un forte contributo al consumo di prodotti del mondo agricolo. Il quale trova appoggio, in tal modo, non solo a livello locale, ma, anche oltre confine, perché le Confraternite italiane intrattengono, pure, stretti rapporti con Confraternite di tutta Europa, le quali, alternativamente, organizzano fruttuosi incontri d’amicizia, ma, anche di scambio di prodotti della terra locali. In questo quadro, brevemente descritto, opera anche la “Confraternita delle Erbe spontanee e della Pissòta”, presieduta da Fiorella Dal Negro, Verona, che, fra l’altro è anche agrichef di Coldiretti. Non potevamo evitare la modesta introduzione, di cui sopra, perché è proprio a Fiorella, che è giunta la proposta di dare realizzazione ad una torta del tutto “mantovana” – sebbene, ovviamente, Fiorella operi in Verona – da parte del giornalista mantovano, Carlo Mantovani, ben sapendo egli, come Dal Negro, attraverso le sue note doti di cuoca e di pasticcera, come la stessa avrebbe saputo dare forma alla torta “Sulada ad Sant’Antoni” e, quindi, farla conoscere anche nel Veronese, con la denominazione ad hoc di “Sulada Verona”. I motivi, che hanno spinto il giornalista Mantovani, a proporre la sua torta anche nel Veronese – la stessa è già testata, si direbbe, oggi, a Quistello, a Sermide, a Ferrara, a Carpi, a Parma e a Bologna – e la relativa ricetta, sono descritti, nella seguente lettera aperta di Mantovani stesso: “È dal 2016 – quando mia madre, originaria di Quistello, si è ammalata e non è più stata in grado di cucinarla – che ho un pensiero fisso, in testa: salvare la Sulada ad Sant’Antoni, un’antica torta rustica dell’Oltrepò mantovano, che viene preparata soltanto una volta l’anno, il 17 gennaio, in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate, protettore della campagna e dell’agricoltura. Una generosa crostata di frutta e pasta frolla, con la tipica decorazione a losanghe, dal sapore genuino ed inimitabile, dovuto agli ingredienti, che ne compongono la farcitura, grossolana e dal tipico colore marron (più o meno scuro): castagne, fagioli borlotti, mele campanine (tutti rigorosamente cotti), conserva di prugne, amaretti e biscotti secchi tritati e scorza di limone. Ricette vere e proprie, con dosi e tempi di cottura, non esistono: ma, il segreto – per avere un sapore equilibrato, dolce, ma non troppo – è bilanciare gli ingredienti, non esagerando con la conserva di prugne, che aumenterebbe l’acidità della farcitura e coprirebbe il sapore più delicato di castagne, fagioli e mele. Una torta da salvare, non soltanto perché squisita e più salutare di tante altre, ma anche per evitare che cada nell’oblio gastronomico: se è vero che, per sfuggire alla maledizione di Sant’Antoni, in provincia, il 17 Gennaio, praticamente, tutti cucinano una torta… La Sulada viene preparata, soltanto, da pochissimi appassionati, tra Quistello e Sermide, dove, peraltro, quasi nessuno, pasticcerie in primis, utilizza più l’ingrediente rustico, per eccellenza, i fagioli. Ecco, allora, che quest’anno ho lanciato l’appello, sulle piattaforme social e ho invitato gli appassionati di cucina ad accettare la sfida e preparare la Sulada, nella speranza che questo meraviglioso dolce di campagna continui a vivere. Vedere bellissime immagini di torte, appena sfornate (arrivate da Mantova città, Verona, Ferrara, Bologna, Modena e Parma), e leggere i tanti commenti entusiasti, assicuro, è stato un successo inaspettato, che mi ha riempito di gioia: a conferma che questo dolce, eredità di un mondo contadino ormai scomparso, può avere un grande futuro”. Come il Lettore avrà intuito, la prima “Sulada” veronese è stata preparata da Fiorella Dal Negro, che, in merito, soddisfatta, ci segnala come “è stata una sfida, preparare una torta, in tempo di lockdown, in cui non avevo tutti gli ingredienti necessari e non potevo spostarmi. Inoltre, ero poco entusiasta, di dedicarmi alla cosa, perché avrei dovuto usare i fagioli…, per dare vita ad un dolce… Ma, l’iniziativa è ottimamente riuscita. In futuro, questa torta, la Sulada, verrà preparata dalla nostra Confraternita, unitamente alla Confraternita del Tabàr, guidata da Fabrizio Lonardi, creando, così, una fattiva collaborazione”, con una Associazione, guarda caso, dedicata a Sant’Antonio Abate, avente sede a Concamarise, Verona, e la cui festa ufficiale si tiene, appunto, ogni 17 gennaio – con molti momenti, dedicati al mondo agricolo – giorno celebrativo al Santo degli animali e della campagna, portante il caratteristico “tabarro” marrone. Bello ed interessante, comunque, che un’iniziativa, partita dal Mantovano, abbia trovato accoglienza e realizzazione nel Veronese, creando impegno, nel ricordare un particolare dolce del passato, oggi, frutto di ricerca e di tradizione, e mettendo in moto una cooperazione validissima, nel segno dell’amicizia e della volontà di dare luce, spazio e continuazione alle cose migliori dei nostri antenati.

Pierantonio Braggio