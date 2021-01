TOSI ATTACCA SBOARINA SUL PROGETTO PIRUEA

“Il Piruea dell'Accademia circense alle Golosine? Ennesimo progetto di Tosi che oggi Sboarina e Segala vendono come loro. Ma il problema vero è che Sboarina come al solito ha avuto i riflessi di un bradipo, ci ha messo tre anni e mezzo di mandato per iniziare la demolizione dei vecchi edifici tra via Tevere, via Roveggia e via Tirso; per fortuna che tra poco più di un anno fa gli scatoloni perché sennò i veronesi dovrebbero aspettare chissà quanti secoli per la riqualificazione dell'area”, dicono gli esponenti della Lista Tosi.



Sulla vicenda interviene proprio Flavio Tosi che spiega: “Il progetto di riqualificazione è stato portato avanti dalla mia Amministrazione, con tanto di iter burocratico fatto e finito. Lì abbiamo previsto campi da calcio, parco, campus dell'Accademia circense, appartamenti, parcheggi e area commerciale, Sboarina ha solo dovuto approvarlo e prova ne è la delibera della sua maggioranza del febbraio 2018 che segue punto per punto l'iter della mia Amministrazione. Siamo alle solite: quel poco che Sboarina non disfa, lo porta avanti con tempi biblici e passo da lumaca. Ora poi che ci avviciniamo al voto del 2022 è ogni giorno con le ruspe in un cantiere a favore di telecamere per fingere che fa qualcosa. Un attore nato”.