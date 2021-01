Borgo Molino 2021: ecco la formazione juniores!

Una rosa ampia e ben assortita quella allestita per la prossima stagione dagli uomini del presidente Pietro Nardin che conterà ben 16 elementi.



Di questi, otto sono i riconfermati, al secondo anno nella categoria; si tratta di: Andrea Bettarello, Alberto Bruttomesso, Stefano Cavalli, Riccardo Florian, Alessandro Pinarello, Luca Rossetto, Efrem Sella e Lorenzo Ursella. Un gruppo già affiatato e ben amalgamato a cui si sono aggiunti otto ragazzi provenienti dalla categoria allievi; due sono gli atleti promossi dal vivaio grigio-nero-verde: Vladimir Milosevic e Marco Di Bernardo che pedaleranno insieme a Riccardo Rapporti (in arrivo dal Vc Schio), Alessio Delle Vedove, Nicolò Birello e Alessandro Scremin (provenienti dall'Uc Mirano), Giovanni Cuccarolo (Postumia 73) e Matteo Scalco (Fox Team).



"Con una rosa così ampia e di qualità abbiamo tutte le carte in regola per tentare di ripetere i successi che, nonostante le mille difficoltà legate al Covid-19, siamo riusciti a centrare nel 2020" ha sottolineato il ds Christian Pavanello. "Grazie alla fiducia dei nostri sponsor abbiamo potuto confermare gli otto atleti al primo anno, inserendo altri otto elementi che ci consentono di dare il giusto ricambio a coloro che sono passati alla categoria Under 23. Si tratta di ragazzi che hanno una forte passione per il ciclismo e che, insieme, hanno le caratteristiche giuste per mettersi in luce su qualsiasi terreno. In questi mesi hanno dimostrato impegno e spirito di squadra e si stanno preparando al meglio in vista del debutto su strada nella speranza che la stagione 2021 possa partire regolarmente, senza ritardi".



Dopo i successi ottenuti su strada e su pista nella passata stagione, gli atleti della Borgo Molino Rinascita Ormelle restano al centro delle attenzioni dei tecnici della nazionale italiana che li hanno convocati per un allenamento su pista al Velodromo di Montichiari (Bs) programmato per domani, mercoledì 20 gennaio.



"Per il nostro team si tratta della prosecuzione di un percorso che portiamo avanti da anni alternando con i nostri ragazzi l'attività su strada e quella su pista" ha sottolineato il vice-presidente Marco Bonaldo. "E' sempre un onore sapere che i tecnici della nazionale guardano con interesse al nostro gruppo e siamo felici che i nostri atleti abbiano l'opportunità di allenarsi all'interno del velodromo di Montichiari per iniziare a preparare gli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale della pista".



Domani a scendere in pista sul parquet del Velodromo bresciano per una importante seduta di allenamento saranno Stefano Cavalli, Alberto Bruttomesso, Lorenzo Ursella, Riccardo Florian, Alessandro Pinarello, Alessio Delle Vedove, Giovanni Cuccarolo e Matteo Scalco.



Questa la formazione della Borgo Molino Rinascita Ormelle 2021:



Riconfermati - al 2° anno:

Andrea Bettarello

Alberto Bruttomesso

Stefano Cavalli

Riccardo Florian

Alessandro Pinarello

Luca Rossetto

Efrem Sella

Lorenzo Ursella



Nuovi - al 1° anno:

Nicolò Birello (Uc Mirano)

Giovanni Cuccarolo (Postumia 73)

Alessio Delle Vedove (Uc Mirano)

Marco Di Bernardo (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Vladimir Milosevic (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Riccardo Rapporti (Schio)

Matteo Scalco (Fox Team)

Alessandro Scremin (Uc Mirano)