Nuova, ampia “Isola ecologica” di Amia, Verona.

Si tratta di una struttura moderna, efficiente e all’avanguardia, attesa da anni, che porterà benefici all’ambiente e alla collettività. Struttura tecnologicamente e logisticamente all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze della collettività, ottimizzando la raccolta e lo smistamento dei rifiuti. L’attrezzatissima area di via Avesani, un’area è dedicata esclusivamente ai cittadini veronesi, che potranno conferirvi rifiuti d’ogni genere, in modo differenziato, e, in particolare, rifiuti ingombranti, quali imballaggi in cartone e in legno, metalli, frigoriferi, cartoni, televisori, mobili, frigoriferi, lavelli ed ogni altro materiale. Il progetto iniziale dell’opera risale al 2009, ha subito numerosi rallentamenti, dovuti all’ottenimento di permessi, di autorizzazioni ambientali, all’esecuzione di test di carico, alla realizzazione di bonifiche, di modifiche migliorative e, non ultima, all’emergenza Covid, che ha inevitabilmente reso lento l’itinere e la tempistica della cantieristica. Il nuovo centro è posizionato nell’area antistante gli uffici della Società Amia, in uno spazio di circa 8 mila mq ed è destinato, come sopra cennato, a rifiuti urbani, derivanti da utenze domestiche, di massima, conferiti direttamente da privati – per le attività commerciali resta operativa l’area, all’interno di Amia. La struttura, gestita e presidiata da personale della Società, è abbellita di verde e di piante, lungo tutto il suo perimetro, al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto e favorire il suo inserimento, nel paesaggio circostante. L’accesso al centro è regolamentato da personale Amia, che garantirà l’accesso ai soli residenti del Comune di Verona, è dotato di impianti di videosorveglianza ed ha avuto un costo di circa 700 mila euro. I contenitori, nei quali depositare il materiale, sono corredati da apposita cartellonistica, riportante le tipologie dei rifiuti ammessi, in modo da facilitare il corretto conferimento degli stessi. L’ecocentro sarà aperto, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

“Un’infrastruttura, molto importante e attesa, da tanti anni, da Verona e dai suoi residenti, che porterà notevoli ed indubbi benefici di carattere ambientale, economico e, sotto il punto di vista organizzativo, logistico e di decoro, nonché pulizia, per i nostri quartieri – ha commentato il presidente Tacchella -. Un’area, che migliorerà sensibilmente gli strumenti ed i servizi, finalizzati ad una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti, evitando, tra l’altro, pericolose commistioni viabilistiche, tra mezzi privati e di Amia, che si verificavano in precedenza. Grazie alla nuova isola ecologica, da un lato, ottimizzeremo la presenza e l’utilizzo di molti cassonetti, delocalizzati, accentrando i rifiuti e limitando i costi di gestione, dall’altro, eviteremo il possibile verificarsi di episodi di vandalismo, di incuria e d’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti, lungo le strade e marciapiedi cittadini. Prosegue la mission di Amia di efficientamento dei servizi pubblici d’igiene urbana e l’attività di sensibilizzazione, nei confronti della collettività, e di una corretta condotta ambientale, finalizzata alla salvaguardia del territorio”. "Ottimizzare e migliorare continuamente il servizio di raccolta dei rifiuti era l'obiettivo, che ci eravamo prefissati ed è il risultato, che raggiungiamo, oggi, grazie alla nuova isola ecologica. Un miglioramento, che la città aspettava da anni e che va ad implementare l'importante lavoro di Amia, sul territorio. Questa struttura all'avanguardia, infatti, permetterà il rapido conferimento dei rifiuti, soprattutto di quelli ingombranti. Tutti i cittadini veronesi potranno accedervi comodamente e trovare un'area attrezzata, in maniera moderna. La salvaguardia dell'ambiente, attraverso il corretto smaltimento e il decoro della città, sono obiettivi condivisi e sono anche indice del senso civico di ognuno… Amia ci dà gli strumenti per riuscirci" – ha affermato il sindaco, Federico Sboarina.

Pierantonio Braggio