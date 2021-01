Fisioscience: la stella polare dei fisioterapisti italiani

Secondo un’indagine condotta nel 2019 da IQVIA Italia, circa l'80% degli italiani cerca informazioni sulla propria salute o eventuali malesseri online. Nonostante le persone siano sempre più autonome nella ricerca attiva di informazioni, le notizie sul web non sono sempre chiare e coerenti e il consiglio di un medico o professionista è sempre raccomandato.

Per questo, ogni mattina un fisioterapista si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di tutti gli “esperti” che diffondono fake news a profusione.

Le notizie false esistono da sempre, ma con l’arrivo dei social si fa sempre più fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che è bufala. La disinformazione, soprattutto in ambito medico, rischia di causare gravi danni e per arginare il più possibile questo tipo di pericolo è necessario che prendano la parola sempre e solo i veri esperti.

A questo scopo nasce Fisioscience, la piattaforma di divulgazione scientifica che dal 2018 desidera fornire un vero e proprio punto di riferimento a tutti i professionisti e studenti di fisioterapia.

“Se il nostro obiettivo è quello di far stare meglio le persone, come facciamo a essere utili se non creiamo un luogo in cui tutti noi fisioterapisti parliamo la stessa lingua? La formazione, soprattutto in ambito medico e scientifico, non può restare ancorata a metodi ormai obsoleti.” sostengono Niccolò Ramponi e Valerio Barbari, fondatori del progetto.

Netflix per fisioterapisti

Nata inizialmente per aiutare studenti di fisioterapia e professionisti a tenersi costantemente aggiornati tramite corsi di formazione residenziali, con l’arrivo del Covid, Fisioscience ha dovuto innovarsi. Per stare al passo coi tempi, dunque, la decisione è stata quella di trasferire tutte le lezioni, sia teoriche che pratiche, online, creando così un vero e proprio “Netflix per fisioterapisti”.

La fisioterapia è una disciplina che per definizione utilizza mezzi fisici a scopo terapeutico, ma, come la maggior parte dei settori, necessita di un aggiornamento continuo e costante. Fisioscience vuole creare un equilibrio fondato sulla conoscenza scientifica, il quale possa realizzarsi tramite le discussioni e i confronti costruttivi di tutti i professionisti che nulla desiderano di più se non la loro miglior forma di crescita.

Prima casa editrice indipendente

Se lo scopo di Fisioscience è quello di fare della formazione dei fisioterapisti la propria missione, è necessario che si pensi a un modo di affermarsi in maniera autorevole e di raggiungere sempre più professionisti giovani. In che modo? La startup veneta ha trovato la soluzione: diventare la prima casa editrice indipendente in ambito fisioterapia.

Chi studia fisioterapia, dopo aver studiato le basi sui libroni teorici, sa che per quanto sia aggiornato, un manuale non riuscirà mai a stare al passo con le ultime scoperte o i più recenti studi.

L’obiettivo di Fisioscience è quello di garantire una formazione il più completa possibile ai propri utenti: non solo corsi online e residenziali (quando si potranno riprendere), ma libri che si propongono di approfondire la teoria e la clinica per facilitare il lavoro di tutti i professionisti. Ogni libro raduna il parere di molti esperti, anche in ambiti complementari alla fisioterapia.

Ad oggi Fisioscience vanta più di 650 studenti e il supporto di circa 30 professionisti provenienti da tutta Italia.

----

Fisioscience è la startup nata a Verona nel 2018 da un’idea di Niccolò Ramponi e Valerio Barbari, con lo scopo di di creare un canale di divulgazione scientifica di tecniche e pratiche legate alla materia della fisioterapia. Realizzata poi con i colleghi Stefano Diprè, Giandomenico Campardo e Paolo Torneri, Fisioscience è diventata oggi una community di oltre 50mila fisioterapisti e interessati alla materia che vogliono scoprire le ultime novità del campo.