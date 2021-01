Conclusa la 39esima edizione dell'annuale concorso indetto dal grande negozio di moda di Legnago

Un concorso ormai “storico” quello di Punto Blu il vestire e arredocasa, che avviene con cadenza annuale fin dalla nascita del punto vendita. L’edizione 2020 si è conclusa il 13 gennaio con l’estrazione del vincitore.

La fortuna quest’anno ha premiato la signora Chiara Minozzo di Cerea che con la cartolina numero 183688 si è aggiudicata la Suzuki New Swift Hybrid 1.2 Cool in palio.

Come di consueto, le urne sono state aperte alla presenza del notaio Claudio Berlini e le cartoline riversate in una montagna all’ingresso del punto vendita. Quindi fra i presenti è stato scelto un bimbo che, bendato, ha pescato la cartolina vincente.

Con l'estrazione si chiude la 39esima edizione indetta dal grande negozio di Legnago, punto di riferimento per la moda e per l’arredocasa di alta qualità.

Punto Blu ringrazia la gentile clientela per la partecipazione numerosa che anche quest’anno ha determinato il successo del concorso e dà appuntamento a tutti alla prossima edizione.