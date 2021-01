BANCA VALSABBINA: ALBERTO PELIZZARI NOMINATO VICE PRESIDENTE DEL CDA,

Brescia, 15gennaio 2021 - Banca Valsabbina comunica che il sig. Santo Ivano Beccalossi, attuale Vice Presidente, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver accompagnato per oltre 25 anni lo sviluppo della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della decisione dell’Amministratore, ha deliberato la nomina per cooptazione alla carica di Consigliere del sig. Pier Andreino Niboli, noto imprenditore della Valle Sabbia, alla guida di un Gruppo industriale di livello internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Vice Presidente, all’unanimità, il rag. Alberto Pelizzari, che ricoprirà la carica fino alla scadenza del proprio mandato consiliare.

Gli Organi aziendali, anche a nome del management e della struttura, ringraziano sentitamente il sig. Beccalossi per la preziosa collaborazione prestata e per l’attaccamento alla Banca dimostrato negli anni di permanenza nella carica, e rivolgono al Consigliere Niboli e al Vice Presidente Pelizzari un augurio per i nuovi incarichi.

