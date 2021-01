Sergio Pasetto, scultore innamorato di Verona. Un parlante cortometraggio, a cura di Giulio Labruna, illustra l’impegno e le opere dell’artista veronese.

Ebbene, tale bronzea opera, che è storia personificata di Verona, è frutto dell’ideazione e delle mani di Sergio Pasetto. Così, come lo è la statua, dedicata ad Emilio Salgari, che dà il benvenuto a chi s’avvia ad entrare nella veronese Biblioteca Civica… Ma, di Pasetto più che numerose opere sono disseminate in giardini e luoghi veronesi, tutte miranti a ricordare fatti e personaggi, che hanno onorato ed onorano la città dei Della Scala. In merito, in vero, trattammo già, il 19 agosto 2020, nell’articolo dal titolo: “Le opere del Maestro scultore, Sergio Pasetto, a Verona e nel mondo”, apparso su questo giornale, “veronaeconomia.it”. Ma, oggi, il contenuto di tali titolo ed articolo, sono magistralmente illustrati in uno studiatissimo cortometraggio, recentemente curato dal regista, prof. Giulio Labruna, Verona, che si avrebbe voluto ufficialmente presentare al pubblico cittadino: intento, tuttavia, ostacolato dall’imperversare del virus. Pensiamo, quindi, di fare cosa gradita, segnalando il link https://www.youtube.com/watch?v=bXtdnS_YtNg, visitando il quale, è possibile vedere, al completo, il video Pasetto-Labuna. L’Arte – A grande – è frutto di espressione dello spirito e di genio, e, guarda caso, ammirata nelle inquadrature, proposte dallo schermo, offre visioni e particolari, che sfuggono anche alla contemplazione più concentrata, dei nostri occhi, che, spesso,

spinti dal desiderio di vedere di più e, quindi, dalla fretta, trascurano dettagli essenziali. Gustiamo, quindi, il video, pensando che Verona sa offrirci anche questo…

Pierantonio Braggio