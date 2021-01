Cattolica comunica: si dimette amministratore Castelletti e altre precisazioni

RICHIESTA CONSOB – DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE

Verona, 14 gennaio 2021. Ad integrazione di quanto già riportato nel

comunicato stampa diffuso al mercato in data 9 gennaio 2021, su richiesta di

CONSOB ai sensi dell’art. 114, D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), Cattolica Assicurazioni

fornisce le seguenti ulteriori informazioni.

A valle delle verifiche ispettive effettuate, l’Autorità di Vigilanza ha segnalato –

ovviamente fatte salve le controdeduzioni della Società nel termine previsto

dalla normativa in materia – i rilievi di seguito descritti:

(i) IVASS ha rilevato carenze, riferibili a situazioni relative soprattutto agli anni

2018/19 ed antecedenti, ed ai primi mesi del 2020, circa il sistema di

governo societario e di gestione dei rischi. Secondo l’Autorità, il Consiglio

di Amministrazione dell’Emittente non ha improntato la propria azione

circa i vari rischi a canoni di cautela e prudenza con conseguente

pregiudizio potenziale per la solvibilità del Gruppo e la necessità di

rafforzamento dei mezzi propri. Più in particolare, l’Autorità rileva che il

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha trascurato di garantire la

necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di

solvibilità globale e, per tale via, l’adeguatezza anche prospettica dei

fondi propri. Inoltre, ha mostrato una insufficiente capacità di risposta

all’evoluzione sfavorevole dello scenario. È risultata limitata la capacità

dell’Organo di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento

relativi a talune rilevanti decisioni di business aventi ad oggetto i canali di

vendita. In particolare, è evidenziata l’operazione di bancassurance con

Banco BPM, sottoscritta nel 2018. Inoltre, IVASS ha rilevato che i risultati

negativi di questa JV non sono stati dibattuti all’interno del Consiglio.

Vengono anche citati altri investimenti molto meno rilevanti, effettuati a

partire dal 2012, riguardanti soprattutto le Società non assicurative del

Gruppo.

(ii) il Consiglio di Amministrazione è sostanzialmente venuto meno alle proprie

prerogative di indirizzo, gestione e controllo – assumendo rilevanti

decisioni senza il necessario vaglio critico – e spesso avallando

passivamente processi decisionali non rispettosi del dovere di agire

informati da parte dei consiglieri.

(iii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha svolto

adeguatamente il proprio compito di garante del buon funzionamento

dell’organo, ponendo in essere condotte – anche in contrasto con lo

statuto societario – che ne hanno alterato il processo di formazione delle

decisioni e che, per la loro opacità, hanno pregiudicato il diritto degli

amministratori all’assunzione di decisioni informate.

(iv) quanto ad alcuni comitati endoconsiliari: il Comitato per il Governo

Societario e la Sostenibilità ha avanzato proposte in assenza di un

concreto vaglio sull’equilibrio dell’assetto di governo e sulla base di

motivazioni generiche e poco trasparenti. Il Comitato Nomine non ha

adottato le necessarie linee guida in merito alla composizione del

Consiglio. Il Comitato Remunerazioni ha formulato proposte che hanno di

fatto reso inefficace la determinazione del monte stipendiale stabilito

dall’assemblea. Il Comitato Controllo e Rischi ha recepito acriticamente

le analisi fornite dalle diverse funzioni aziendali.

(v) il Comitato per il Controllo sulla Gestione (CCG) è venuto meno ai compiti

ad esso attribuiti sostanzialmente limitando la propria attività alla

ricognizione dei report delle funzioni di controllo.

(vi) con riferimento alla gestione di talune linee di business e del canale di

vendita agenziale, i processi decisionali e di monitoraggio della

performance non sono stati connotati da sufficiente trasparenza e

oggettività.

(vii) il Consiglio di Amministrazione non ha svolto adeguatamente il ruolo di

indirizzo e di monitoraggio delle attività svolte dalle proprie controllate

Cattolica Beni Immobili e Cattolica Agricola che, dalla loro costituzione,

hanno registrato perdite per complessivi euro 23 milioni.

(viii) carenze sono state rilevate nelle analisi dei rischi nella sottoscrizione e

gestione degli investimenti nella società H-Farm e nel Fondo Ca’ Tron HCampus.

(ix) l’efficacia del sistema dei controlli interni è risultata condizionata da

autonome carenze ascrivibili alle funzioni di controllo.

Anche a fronte dei sopra richiamati rilievi, IVASS ha richiesto, ai sensi dell’art. 188,

comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni Private, che l’Emittente ponga in

essere le attività di seguito indicate:

(a) l’attuazione di un rafforzamento del sistema di governo societario che

dovrà essere realizzato nei termini e nei contenuti previsti per il piano di

rimedio (di cui infra);

(b) la revisione della politica di remunerazione, adottando soluzioni

operative atte a garantire, in particolare, una più appropriata

correlazione tra la remunerazione e i premi corrisposti, da un lato, e la

dimensione aziendale e del gruppo, e ciò in correlazione all’esigenza

di riconsiderare le decisioni relative ai premi ai dirigenti;

(c) non si dia corso, indipendentemente dal loro valore ad eventuali

operazioni di apporto di liquidità, sotto qualsiasi forma, alle società

controllate non assicurative, e di investimento nel Fondo Ca’ Tron HCampus

senza il previo parere favorevole del Comitato per il governo

societario, la sostenibilità e la generazione del valore;

(d) la vendita delle azioni proprie acquisite a seguito dell’esercizio del

diritto di recesso e pari a complessive 20.720.350 nel termine massimo

della chiusura dell’esercizio 2021.

L’Istituto oltre alla richiesta contenuta nel punto d), si aspetta un rapido

completamento del rafforzamento patrimoniale mediante il collocamento

della seconda tranche dell’aumento di capitale per euro 200 milioni.

IVASS ha inoltre richiesto all’Emittente alcune ulteriori azioni, di seguito meglio

specificate:

1. il pronto avvio, sin dalla trasformazione della forma giuridica in società

per azioni, di un profondo ricambio dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, che coinvolga in particolare il presidente e gli altri

esponenti a cui sono ascrivibili le criticità risultanti dal rapporto ispettivo

di IVASS e che favorisca l’ingresso di amministratori di standing

adeguato a dimensioni e complessità operative del Gruppo Cattolica;

in particolare, il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti si

dovranno adoperare, sin da subito, per consentire di realizzare detto

ricambio entro tempi il più possibile contenuti, coerenti con la

conclusione del processo di trasformazione in atto.

2. la redazione di un piano di rimedio che riporti in dettaglio tutte le azioni

da intraprendere per rimuovere le criticità evidenziate dai rilievi

formulati da IVASS, rafforzare il sistema di governo societario e

ricondurre la condotta di Cattolica e del Gruppo alla sana e prudente

gestione. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio di

Amministrazione, essere sottoposto ad IVASS entro 60 giorni e indicare

le tempistiche previste per la relativa realizzazione.

A riguardo del punto (1), si ipotizza che il ricambio nella composizione del

Consiglio possa avvenire, con trasparenza e nell’applicazione del nuovo statuto

di società per azioni, con un’assemblea che sarà convocata nei giorni

immediatamente successivi alla efficacia della trasformazione giuridica della

Società (1° aprile).

La Società comunica, inoltre, di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni dalla

carica di amministratore dall’avv. Luigi Castelletti, consigliere indipendente non

esecutivo, Presidente del Comitato Parti Correlate, per personali sue valutazioni

sul prosieguo dei lavori circa il riassetto nella governance della Società. Il

Consigliere dimissionario ha richiesto che la sua comunicazione venga riferita

alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. Risulta che, alla data del

16 dicembre 2020, l’Avvocato Castelletti possedesse 3.051 azioni della Società.