BUSINAROLO (M5S): «DA RENZI AZZARDO INCOMPRENSIBILE, GLI ITALIANI CHIEDERANNO SPIEGAZIONI»

Verona, 14 gennaio 2021 — «La mossa di Renzi è un azzardo che nessuno, forse nemmeno gli esponenti di Italia Viva, hanno capito e che rischia di aggiungere difficoltà in un momento dei più critici. E guarda caso tutto accade proprio ora, quando ci sono da gestire le risorse in arrivo dal Recovery Fund». È quanto dichiara Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle. «Allo stato attuale — aggiunge Businarolo — il governo non è strettamente in pericolo: la maggioranza per i prossimi importanti appuntamenti in aula c’è. Certo, ci sarà da spiegare agli italiani cosa si intende fare da ora in poi, ma è un onere che ricade su chi ha creato questa situazione. In questo momento la preoccupazione principale deve restare quella di assicurare i ristori alle famiglie e alle imprese in difficoltà, il contenimento della pandemia, e la pianificazione della campagna vaccinale. Non vedo come quanto accaduto ieri possa essere d'aiuto a tutto ciò. Al contrario, rischia di costituire un serio ostacolo».