Da “Veneto Agricoltura”, Agripolis, Legnaro, Padova.

Durante i primi otto mesi del 2020, le esportazionidell'UE27 di prodotti agricoli hanno raggiunto un valore di 119 miliardi di euro (+1,2% rispetto a gennaio-agosto 2019), mentre le importazioni hanno raggiunto un valore di 81,6 miliardi di euro (+0,8%). Di conseguenza, il surplus commerciale agroalimentare si è attestato a 37,4 miliardi di euro, con un aumento del 2%, rispetto al corrispondente periodo del 2019. Sebbene le esportazioni di carne suina, frumento e cereali abbiano registrato una forte performance, durante questo periodo, le esportazioni di vino, liquori e bevande hanno trovato maggiore difficoltà. In termini di esportazioni, in tale settore, la Cina risulta essere il principale partner importatore dell’Unione Europea, segnala “Veneto Agricoltura”, Rivista on line dell’Agenzia Veneta per il Settore Primario, che informa, appunto, in modo particolareggiato,sui diversi temi del mondo agricolo.

Pierantonio Braggio