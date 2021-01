ATER - Azienda territoriale per l’Edilizia residenziale della Provincia di Verona, Verona

Il presidente di Ater, Verona, Damiano Buffo, ha ufficialmente presentato, ieri, 11 gennaio, il nuovo modell abitativo di quello, che dovrebbe diventare l’alloggio popolare ATER del futuro, evidenziando che“gli appartamenti, che verranno realizzati, saranno realtà nuove ed inclusive, nelle quali, la famiglia si ritrova all’interno di un vero e proprio progetto sociale, la cui finalità fondamentale è la convivenza con gli altri. Il progetto rientra nel Programma Operativo Regionale Veneto – POR, FESR 2014-2020 e consiste nella riqualificazione di un fabbricato, di proprietà ATER, sito in via Merano, quartiere di Borgo Roma, Verona, e nella realizzazione di una "Social Housing", formata da alloggi e spazi polivalenti, aperti anche al Quartiere, destinati a famiglie in situazione di disagio abitativo, in condizioni di fragilità socio-economica, ad anziani, a persone diversamente abili e a famiglie monogenitoriali”. Si provvederà, quindi, alla riqualificazione dell’intero immobile, con miglioramento del risparmio energetico, con un welfare innovativo e con apertura all’inclusione sociale. Dall’intervento, si otterranno 19 alloggi, suddivisi in 5 piani, dotati di ogni confort, ovvero adeguati, secondo le disposizioni, all'isolamento termico, finalizzato al risparmio energetico, con il completo abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un nuovo ascensore, la riqualificazione degli impianti esistenti e l’installazione di sistemi domotici, atti, attraverso elementi intelligenti, ad una fruizione moderna ed aggiornata dell’ambiente in uso.Quanto al progetto "Co-Housing" esso consiste nell’inclusione sociale degli inquilini, ma, anche dei cittadini, che abitano nel quartiere, che potranno usufruire di uffici polifunzionali, di una palestra, per la riabilitazione motoria e d’una sala comune, in cui, non solo socializzare, ma addirittura pranzare o cenare assieme. A seguito della ristrutturazione, l'edificio passerà dalla classe energetica E alla classe A4. Ancora, il presidente Buffo: ”Il costo di questa importantissima ed innovativa realizzazione di "Social Housing", che pone ATER Verona all'avanguardia, nell'edilizia residenziale pubblica, è di euro 2.680.000,00, di cui 2.280.000,00, finanziati, con fondi europei. Una somma, pari a 400.000,00 euro, coperta con fondi propri dell'Azienda, è destinata all'intervento di adeguamento antisismico, in merito al quale, avvieremo la procedura prevista del recupero fiscale, con Super Bonus 110%. L'inizio dei lavori è previsto per febbraio 2021, per terminare entro dicembre 2022”. Innovazione, dunque, per un innovativo modo di vivere.

Pierantonio Braggio