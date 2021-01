Un libro di un veronese d'adozione. per cui oggi veneto anche se di origini sarde.

Il passato a volte riaffiora quando meno ce lo aspettiamo. Vendette, rancori e coincidenze

potrebbero così cambiare per sempre il corso della nostra vita. Giovanni da diversi anni si

è trasferito con la moglie e la figlia in Veneto, ma fa ritorno a Nuoro per far visita al fratello

Giuseppe che sta per morire. In questo viaggio di ritorno alle sue origini, alle terre dove

è nato e vissuto, porta con sé un misterioso plico e svelerà poi all’amico d’infanzia Pietro

il motivo della sua lontananza dalla Sardegna. Giovanni si era macchiato infatti di alcune

azioni criminose e aveva partecipato all’uccisione di un uomo. Una serie di rivelazioni lo

riporteranno indietro nel tempo, in un vortice di tradimenti, amanti e vendette tra famiglie.

Dopo trent’anni la sofferenza e il dolore sono ancora forti e un antico odio torna prepotente

nel presente alimentando un’ultima e violenta vendetta. Ma quando il cerchio sembra essere

chiuso, una svolta inaspettata cambierà tutto.

Gianni Guiso, nato a Nuoro nel 1967 e trasferitosi nel 1990 a Genova per lavoro, da molti anni

vive a Verona.