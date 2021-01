Silvio Martinello: da questa sera inizia il confronto sui temi

Il candidato alla presidenza nazionale della FCI, dopo aver presentato il proprio programma (consultabile e scaricabile sul sito www.silviomartinello.it) e dopo aver annunciato la candidatura di Norma Gimondi per la vice-presidenza, apre quindi una nuova fase del dibattito sul ciclismo italiano del futuro.



"Il dialogo e la trasparenza sono state alla base della mia scelta di mettermi a disposizione del movimento ciclistico nazionale. In questo periodo in cui le occasioni per incontrarsi sono molto limitate, ritengo sia opportuno trovare un modo alternativo per confrontarci con tutte le componenti del ciclismo italiano. Per questo abbiamo pensato ad un format molto semplice e, ritengo, altrettanto efficace: ogni venerdì sarò in diretta video streaming sulle mie pagine Facebook con l'obiettivo di trattare i temi che richiedono maggiore attenzione. Il mio non vuole essere un monologo ma un vero e proprio dialogo aperto con tutti coloro che a vario titolo hanno a cuore il futuro della FCI e che vorranno intervenire con i propri commenti proponendo idee e inviando le proprie domande" ha spiegato Silvio Martinello. "Invece di allestire le consuete riunioni provinciali o regionali c he in questo momento non sarebbero consentite a causa della pandemia, ne propongo una aperta a tutta l'Italia ogni settimana. Seguendo la traccia del programma che ho messo a punto con la mia squadra affronteremo tutte le questioni che stanno a cuore ad atleti, tecnici, appassionati e addetti ai lavori. Con molta semplicità e con la massima apertura: sono convinto che solo insieme e attraverso il dialogo si possano trovare quelle soluzioni concrete in grado di assicurare un futuro luminoso al ciclismo italiano".



Appuntamento quindi fissato per questa sera, venerdì 8 gennaio, alle ore 20.30, sulle Pagina Facebook di Silvio Martinello per parlare di ciclismo, progetti, futuro e cambiamento.