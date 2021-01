BARDIANI CSF FAIZANÈ: ALÈ CYCLING FIRMA LA DIVISA 2021, NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ.

Alè Cycling firma la divisa 2021 del team Bardiani CSF Faizanè. Piccole variazioni cromatiche, con un ciclamino dalla tonalità più accesa, e di design, con una fascia verde più accentuata sulla schiena e grande continuità con la “rivoluzione ciclamino” intrapresa nel 2020. La linea di prodotti fornita al team è la top di gamma pensata per le competizioni e l’elevato numero di ore trascorse in bici, si tratta della linea PR-S.

LE DICHIARAZIONI.

Roberto Reverberi, team manager della Bardiani CSF Faizanè: “Nel 2021 abbiamo voluto dare continuità alla rivoluzione cromatica apportata la scorsa stagione. La nostra divisa spicca molto bene in gruppo e nelle riprese televisive, abbiamo solo apportato leggerissimi correttivi per migliorarne ulteriormente la visibilità. La tonalità molto accesa del verde è un elemento importante anche per gli allenamenti, essere visibili in strada è un elemento fondamentale per la sicurezza. Dal punto di vista tecnico Alè Cycling ci garantisce la possibilità di fornire ai nostri atleti materiali di primissimo livello. Sia a livello sportivo che tecnico abbiamo cambiato dove era necessario migliorare, e confermato dove, come nel caso di Alè Cycling, avevamo partner già di primissima qualità.”

Giovanni Visconti da alcuni giorni si sta allenando indossando i nuovi colori: “Mi sento un ragazzino per la voglia che avevo di uscire indossando questi nuovi colori, sinonimo di una nuova avventura che inizia. A livello qualitativo poi Alè Cycling una certezza, anche parlandone con i miei compagni che in questi giorni si allenano in Sicilia con me siamo molto soddisfatti.”

LA DIVISA 2021: ALÈ CYCLING, LINEA PR-S.

Il team vestirà la linea PR-S, acronimo di Pro Racing System, nato dalla stretta collaborazione e sinergia con i team professionistici con cui il marchio Alè collabora.

Tessuti che rappresentano il massimo della tecnologia e della ricerca. I punti distintivi di questa speciale linea, sono l'attenzione all'aerodinamicità attraverso il "Body Mapping" e la costruzione anatomica, che consente di strutturare i capi ad esigenze di ventilazione, protezione e traspirazione.

I due colori prevalenti restano quelli introdotti nel 2020, il verde e il ciclamino, seppur con un leggero cambio di tonalità del ciclamino, che rimane il colore principale. Il verde presente sulle spalle, sui fianchi, sulle maniche e sul collo rende evidente e distintiva la divisa anche da distante.

