Anche Norma Gimondi al fianco di Silvio Martinello nella corsa per la Presidenza FCI

Una decisione maturata dalla condivisione delle idee e delle proposte portate avanti dal Campione Olimpico di Atlanta 1996 per il rinnovamento e il rilancio del ciclismo italiano. Un programma ricco e concreto quello presentato al pubblico delle due ruote nel corso dell'ultima settimana del 2020 da Silvio Martinello e che è disponibile sul sito ufficiale www.silviomartinello.it.



"E' per me un grande piacere oltre che un onore annunciare che Norma Gimondi farà parte della mia squadra in qualità di candidata alla vice-presidenza. Norma, oltre ad essere una grande appassionata di ciclismo, è una professionista di spessore, competente e molto apprezzata: il suo profilo si inserisce perfettamente nel gruppo che vorrei potesse diventare la nuova dirigenza della FCI. Per rilanciare il nostro sport è necessario un consiglio federale ricco di capacità e di idee che sia in grado di fare un gioco di squadra vincente" ha illustrato Martinello. "Con Norma c'è una forte sintonia, quattro anni fa ha scelto di impegnarsi nella corsa alla presidenza e ha raccolto tantissimi apprezzamenti e attestati di stima da tutte le parti d'Italia. Sono certo che anche questa esperienza, insieme a tutte le altre maturate nel corso degli anni, potranno essere molto prezios e nell'affrontare le sfide che ci attendono".



"Dopo essermi confrontata con Silvio Martinello questa scelta mi è parsa la logica continuazione del percorso da me intrapreso quattro anni fa, finalizzato al rinnovamento della Federazione. Le linee da me tracciate quattro anni fa, infatti, sono state ampiamente condivise da Silvio nel programma che ha già presentato e sul quale fonda la sua candidatura a Presidente, per una Federazione Ciclistica vicina ai giovani atleti italiani, alle società ed al territorio" ha spiegato l'Avv. Norma Gimondi.



CHI E' NORMA GIMONDI

Bergamasca, figlia d'arte, Norma si è laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2000, è iscritta all'Albo degli Avvocati. Esercita la libera professione forense in ambito civilistico e sportivo; ha frequentato con esito positivo il Corso Superiore di Management dello Sport di Alto livello organizzato dalla Scuola dello sport del Coni. Ha maturato importanti esperienze come procuratrice di atleti professionisti, nonchè come arbitro per l'UCI e in qualità di componente della Corte d'Appello Federale. Nel 2017 si è candidata alla presidenza della FCI raccogliendo 79 preferenze da parte dei grandi elettori.