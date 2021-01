“Confesercenti Verona è vicina ai ristoratori veronesi che hanno deciso di dire basta ad una situazione insostenibile chiudendo i propri locali il 7 e 8 gennaio prossimi.

È ora di alzare la testa per la propria dignità. In Italia le imprese sono abbandonate nell'incertezza e ci sono interi settori che stanno pagando un conto non più sopportabile; un mix letale di errori, sottovalutazioni e non solo ha portato a numeri da "guerra":

- Per le imprese del comparto e per i pubblici esercizi nel 2020 sono svaniti 50 miliardi di euro di consumi turistici.

- Bar e ristoranti continuano a tenere la serranda abbassata se non per l’asporto e il domicilio e hanno perso un miliardo di fatturato solo tra Natale e Capodanno. - Le imprese della moda hanno perso 16 miliardi di euro di vendite in abbigliamento ed accessori.

- Per non parlare del comparto alberghiero per il quale si prospettano 12 mesi di inattività completa”

In tutto il mondo stanno cercando di fare 2 cose, molto chiare:

- Spingere sull'acceleratore, sulle vaccinazioni, per tornare, il prima possibile, alla “normalità”

- Smettere di elargire soldi a pioggia e dare risorse "vere" alle Aziende realmente danneggiate”.

Queste, le parole unanimi del presidente, Paolo Bissoli, e del direttore, Alessandro Torluccio, di Confesercenti Verona.

P. B.