Fissate, da Generali, salve forzate modifiche, le date degli eventi societari 2021.

Fra le undici date, fissate, per il 2021, da Assicurazioni Generali, per incontri societari – Consigli d’Amministrazione e Pubblicazione di risultati di bilancio – emergono: a) giovedì, 29 aprile, per l’Assemblea degli Azionisti, b) lunedì, 24 maggio, per stacco della cedola-dividendo, e c) mercoledì, 26 maggio, per il pagamento del dividendo. Quanto alla maggiore espansione di Generali nell’Unione Europea, la compagnia consolida la sua presenza in Grecia – vi è presente, dal 1886 – con l’acquisizione delle attività greche di AXA – rafforzando la sua posizione strategica e collocandosi tra i primi operatori nei segmenti Danni e Salute – nonché, con l’estensione dell’accordo di bancassurance, con Alpha Bank, fino al 2040. Pierantonio Braggio