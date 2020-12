SIT S.p.A., multinazionale quotata in Borsa nel segmento MTA acquista la portoghese JANZ

Janz-Contagem e Gestão de Fluídos S.A., è una consolidata azienda portoghese di proprietà della famiglia Janz specializzata nella produzione di contatori d’acqua residenziali (sito produttivo a Lisbona, 1mila mq2 e 250 persone).

Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di SIT S.p.A. (foto allegata), ha dichiarato: “Chiudiamo il 2020 portando a termine, nei tempi previsti, l’acquisizione di Janz, strategica per il Gruppo. Quello dell’acqua è infatti un mercato previsto in ulteriore crescita, che ha al centro una risorsa scarsa, non sostituibile ma che al momento non è gestita in maniera efficiente: la quota di acqua che le utility oggi non riescono a contabilizzare arriva fino al 40%, con uno spreco della risorsa molto alto. Oggi solo il 9% dei contatori idrici nel mondo è “smart”, ovvero connesso alla rete; con Janz puntiamo ad aumentare questa percentuale grazie a forti competenze nel settore degli smart meters e della lettura digitalizzata dei dati di consumo, esaudendo così anche la nostra vision: essere riconosciuti dal mercato come partner sostenibile per la creazione di soluzioni intelligenti ai fini dell'efficientamento energetico e della tutela delle risorse naturali”.