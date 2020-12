Cattolica Assicurazioni paga da oggi il diritto di recesso 5.47 mentre il titolo vale circa 4.7

Molti sono stati gli azionisti richiedenti il recesso e tra questi anche diversi soci che o non avevano partecipato alle assemblee con cui è stato deciso il nuovo assetto societario, in particolare la chiusura dell'esperienza cooperativa, o avevano votato contro.

Dopo aver esperito tutte le procedure Cattolica sta provvedendo a rimborsare coloro, che in tutto o in parte, avevano chiesto di vedersi riconosciuto il recesso del capitale.

Molti attendevano di sapere quando sarebbe stato dato il via, ebbenoggi sul conto corrent aperto presso il Banco popolare un amico ci ha segnalato questo fatto per cui ci pareva utile segnalare a tutti gli interessati l'avvenimento. IL guadagno rispetto ai prezzi odierni è di circva il 7% rispetto ad acquistare il titolo oggi ai prezzi attuali per una compagnia, che rimane nel cuore e nel portafoglio dei veronesi e non solo.