FUSIONE AIM – AGSM, FIRMATO L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Con la sottoscrizione avvenuta questa mattina, la fusione per incorporazione che darà vita alla nuova società AGSM AIM S.p.A. ha fatto un nuovo passo avanti verso l'operatività che scatterà dal 1° gennaio 2021.

I primi cittadini di Vicenza Francesco Rucco e di Verona Federico Sboarina, esprimono soddisfazione per questo importante atto che dà vita al nuovo gruppo nato per giocare un ruolo di leadership nel settore delle multiutility.

“La collaborazione tra i comuni di Vicenza e Verona – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – ha l’unico scopo di migliorare i servizi ai cittadini, accompagnando le nostre città in un percorso di sviluppo concreto. Il nuovo progetto industriale ci fornisce la possibilità di sviluppare progetti ambiziosi e sostenibili, frutto di una attività di ricerca, in un'ottica di economia circolare. La fusione di Aim e Agsm è un'importante punto di inizio per lo sviluppo dei nostri territori”.

“E’ una svolta epocale per le due città – afferma il sindaco di Verona Federico Sboarina – che, grazie a questa fusione, diventano più forti e i nostri cittadini ne trarranno grandi benefici. La multiutility Agsm-Aim sarà talmente competitiva da 'far tornare a casa' i veronesi che oggi magari hanno scelto altri operatori per l'energia. Dal primo gennaio, infatti, la nuova società sarà in grado di garantire servizi e tariffe migliori, ma anche la crescita occupazionale. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: in un anno si è completato un processo di cui si parlava da decenni. E' un risultato di cui sono particolarmente orgoglioso, come lo è un amministratore pubblico quando fa il bene della propria comunità. Con la firma di oggi abbiamo messo solide basi per lo sviluppo futuro, che ci consentirà di recuperare dal punto di vista industriale il tempo perso fino a tre anni fa. Essere riusciti a raggiungere il risultato in un anno così difficile, in cui tutto il mondo si è fermato, rende ancora più storica questa giornata. Il mercato dell'energia è sempre più agguerrito e competitivo, adesso la nostra società avrà un peso maggiore e saprà posizionarsi come merita”.