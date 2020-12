Il Coro “Lorenzo Perosi”, Verona, agli appassionati di musica… Auguri, ma, anche conferma di volontà di ripresa dell’attività, il prima possibile.

“Quest'anno – aggiunge il Coro – non è stato possibile svolgere il nostro evento annuale,

la 41ª edizione delle Abendmusiken. L'appuntamento è solorimandato: in un momento, così particolare, è giusto prendere una pausa, nel rispetto delle norme vigenti, per la tutela del bene più prezioso, ma, sempre custodendo, nel nostro cuore, l'amore per la Musica.Le pause sono altrettanto importanti delle esplosioni di suono.Nella pausa, il Corista non è inattivo, prende fiato, per un attacco perfetto. Il Coro Lorenzo Perosi è vicino a tutti coloro, che stanno soffrendo,a causa di questa situazione triste e complessa, e confida nella ripresa dell'attività appena possibile.La Luce della Speranza è accesa e illumina tutta l'Umanità”. Grande augurio che, accompagnato, dal pensiero della bellezza del Canto e della Musica, dona serenità, agli animi, travolti dall’oscurità, figlia del virus.

Pierantonio Braggio