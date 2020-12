ESPRIME CULTURA |

Al Museo Civico di Castelvecchio, Verona, lo straordinario polittico “di S. Luca”. Vi è stato destinato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

La bella notizia è recente e, più precisamente, del 17 dicembre 2020. Cogliamo l’occasione del dettagliato comunicato del Comune di Verona, per segnalare la cosa a cittadini ed appassionati d’Arte