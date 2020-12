Natale 2020 - I Rotary veronesi al servizio dei più deboli.

C’è chi s’impegna, per il bene del prossimo, anche nei momenti più importanti della vita… Nonostante il covid, i Rotary Club di Verona non si fermano. La notte della vigilia di Natale, il Rotary di Verona e i giovani del Rotaract, hanno regalato un sorriso e alcuni beni di prima necessità ai senzatetto della città. A gruppi di due, si sono uniti ai volontari della Ronda della Carità e hanno distribuito 150 sacchi a pelo, 150 Kit di igiene, donati dalla Farmacia Al Giglio, contenenti 10 mascherine e una confezione di disinfettante, 75 Pandori e 75 Panettoni offerti da Bauli. Per tutti i partecipanti è stata un'esperienza emozionante, grazie ai sorrisi, che sono riusciti a strappare alle persone, tante, che il Natale lo trascorreranno, per strada. Da marzo abbiamo più del doppio dei senzatetto - Alberto Sperotto, VIce Presidente della Ronda della Carità - ma voglio ringraziare il Rotary perché senza le associazioni come queste, che donano a noi che, a nostra volta, doniamo a chi non ha la fortuna di avere tetto. La grande sfida sarà quella di reinserire le persone che hanno perso la fiducia nella società, trovando loro un lavoro”.“Le persone che si sono reinserite - conclude Sperotto - nella società hanno dimostrato quanto progetti, come quelli della Ronda debbano essere preservati.” “Durante la stagione invernale, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia, - afferma Nicola Guerini, ideatore dell’iniziativa Natale senza Tetto - il bisogno di assistenza diventa tanto più necessario e indispensabile, per colmare i disagi del freddo e della solitudine”. “Inoltre - continua Guerini - la collaborazione, con Sperotto è stata fondamentale, senza lo loro esperienza questo progetto non sarebbe stato possibile”. Con iniziative come queste - afferma Renzo Niccolai, presidente del Rotary Club Verona - i rotariani confermano il loro impegno sociale rivolto alle persone in difficoltà e meno fortunate. Ringrazio, infine, Nicola Guerini per questo progetto perché, grazie a iniziative come questa, facciamo capire che il Rotary è al fianco dei più deboli. E’ fondamentale che questo messaggio venga veicolato, affinché i nostri detrattori capiscano cosa sia realmente il Rotary.