Un Drago Barbuto senza mascherina, interviene la Polizia?Eh Si, viaggiava in autostrada...

E' stato ritrovato all'area di servizio "Monte Baldo est" sulla A4 Milano-Venezia, dalla polizia . La stessa Polizia Stradale di Verona ci ha affidato il drago barbuto, rettile originario delle regioni aride dell'Australia. Probabilmente ha trascorso lì tutta la giornata del 25 dicembre, affrontando temperature ben lontane dai suoi ideali 25-30 gradi. Ora è in quarantena, in una nuova teca allestita ad hoc per lui.

Faccio seguire il comunicato stampa.