CATTOLICA CEDE A UBI BANCA LA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN LOMBARDA VITA A UN PREZZO COMPRESO TRA CA. € 290 E € 300 MILIONI

L'accordo, avente ad oggetto la risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista del 30 giugno 2021, degli accordi di bancassurance vita in essere tra le parti, tramite l’esercizio da parte della banca dell’opzione di acquisto della partecipazione, pari al 60%,detenuta da Cattolica in Lombarda Vita.

A Cattolica spetterà un corrispettivo compreso in un intervallo tra circa € 290

e € 300 milioni in funzione del risultato IAS/IFRS 2020 di Lombarda Vita.

L’operazione è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte

delle competenti autorità.

Al perfezionamento dell’operazione (atteso nel mese di aprile 2021), UBI

Banca corrisponderà a Cattolica il prezzo al netto dell’importo del

finanziamento attualmente in essere tra UBI Banca e Cattolica, pari a ca. € 80

milioni; il conguaglio verrà successivamente corrisposto a Cattolica

contestualmente al rimborso del finanziamento stesso (atteso per il mese di

settembre 2021 e in ogni caso subordinato all’ottenimento delle necessarie

autorizzazioni da parte dell’IVASS).

È previsto che Il Gruppo Cattolica, a seguito del perfezionamento

dell’operazione, beneficerà di una plusvalenza IAS/IFRS compresa tra circa €

100 e € 110 milioni nel bilancio consolidato 2021, mentre la plusvalenza sul

bilancio civilistico di Cattolica sarà compresa tra circa € 50 e € 60 milioni.

L’impatto atteso sul Solvency II ratio di Gruppo è leggermente negativo (per

circa -5 punti percentuali), assumendo il rimborso del sopra citato

finanziamento.

Nel 2019 Lombarda Vita aveva raccolto premi per € 1.365 milioni, il risultato

operativo era stato pari a € 68 milioni, mentre l'utile IFRS (netto imposte) era

pari a € 47 milioni. Al 30 settembre 2020 i premi raccolti (primi nove mesi del

2020) erano pari a € 948 milioni, il risultato operativo era di € 53 milioni, l’utile

IFRS di € 37 milioni, mentre il patrimonio di netto era pari a € 320 milioni e le

riserve matematiche a € 7,9 miliardi (tutti i valori riportati sono al 100%).

COMUNICATO STAMPA

Nell’operazione Cattolica Assicurazioni è stata assistita per gli aspetti legali

dallo Studio "Molinari e Associati” e dallo Studio “Avv. Prof. Mario Cera”.