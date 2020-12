Estratto pubblicato dai partecipanti all’Accordo di consultazione ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.

58/98 e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

Milano, 23 dicembre 2020 –

Ai sensi dell’art. 129 Regolamento Consob n. 11971/1999

(“Regolamento Emittenti”), Banco BPM provvede a diffondere al pubblico l’“Accordo di consultazione tra soci Banco BPM S.p.A. - Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/98 e del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni”, come trasmesso a Banco BPM e pubblicato a cura dei partecipanti all’Accordo di consultazione (il “Patto”) sul quotidiano " Il Sole 24 Ore " in data odierna.

Per maggiori informazioni, si rinvia a quanto riportato in detto estratto e nelle informazioni essenziali sul Patto che saranno pubblicate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Banco BPM all’indirizzo www.gruppo.bancobpm.it sezione “Investor Relations”.