Alessandra Sponda, consigliera regionale , segretaria del Consiglio della Regione del Veneto impegnata a tutelare l'ambiente e a sostenere il patrimonio edilizio.

Venezia, 22dicembre2020- «Salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio edilizio già esistente, aiuto al settore martoriato dell’edilizia: la proroga al 31 dicembre 2021 dei bonus volumetrici edilizi legati a Veneto 2050, la legge regionale per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio, è ben esemplificativa di queste tre priorità per la Regione del Veneto. Un plauso quindi alla presidente della Seconda commissione consiliare permanente, Silvia Rizzotto, che si è fatta portavoce in aula di questa modifica alla legge regionale del 2019». A dirlo è Alessandra Sponda, consigliere regionale del Gruppo Zaia Presidente.

«Questa proroga permette di utilizzare per un altro anno la possibilità di ampliare gli edifici già esistenti nel caso in cui vengano adottate migliorie dal punto di vista energetico. In questo modo, se da una parte si incentiva il lavoro del settore edilizio di qualità, da troppi anni preda di una crisi profonda, l’amministrazione regionale continua a puntare sulla valorizzazione e la riqualificazione energetica e strutturale degli edifici già esistenti, preferendola così alle nuove costruzioni e, quindi, alla cementificazione del territorio veneto, il nostro bene più prezioso».