Ciclismo a Vittorio Veneto: successo di Stefano Viezzi!

E' stata una giornata ricca di buone notizie quella trascorsa dalla DP66 Giant SMP a Vittorio Veneto (Tv), dove in palio c'era la 36^ edizione del Gran Premio Città di Vittorio Veneto, valida anche per il Master Cross SMP.



VIEZZI OK, CASASOLA IN RIPRESA - Ad alzare le braccia al cielo nella prova riservata agli allievi del primo anno è stato uno straordinario Stefano Viezzi che ha confermato così gli ottimi segnali fatti vedere nelle scorse settimane. Sempre tra gli allievi del primo anno da applausi anche il decimo posto di Andrea Montagner a cui va aggiunto il quindicesimo centrato da Alessandro Da Parè tra gli allievi del secondo anno.

Ma per il team di Daniele Pontoni ci sono anche altri motivi per festeggiare: nella gara open femminile, infatti, si è vista una Sara Casasola in netta ripresa. Quinta al traguardo la ragazza friulana, in una gara impegnativa come quella trevigiana, è tornata a pedalare sui propri livelli dimostrando di essere sulla via della ripresa dopo l'infortunio subito in Coppa del Mondo a Tabor. Bene anche Carlotta Borello che ha chiuso in ottava posizione. Dal sesto al decimo posto tra le juniores, invece, Lisa Canciani, Elisa Viezzi, Alice Papo e Romina Costantini.



IL RITORNO DI TABOTTA, SFORTUNA TRA GLI OPEN - La prova juniores maschile ha fatto registrare il rientro di Tommaso Tabotta che dopo un mese di inattività è riuscito comunque a chiudere in diciottesima posizione. Dodicesimo, invece, nella stessa gara Bryan Olivo. Tra gli Open è stata la sfortuna a costellare di cadute, toccate e noie meccaniche la prova di Tommaso Bergagna e Davide Toneatti che hanno chiuso rispettivamente al dodicesimo e al quindicesimo posto.

Infine, a completare il bilancio di giornata, il sesto posto di Martina Montagner tra le esordienti, la nona piazza di Bianca Perusin tra le allieve a cui si è aggiunto il sedicesimo di Gaia Santin e il venticinquesimo posto di Leonardo D'Arsie tra gli esordienti al termine di una gara molto generosa.



"Oggi abbiamo assistito a delle gare veramente toste su un tracciato caratterizzato da dei dislivelli importanti. Devo dire che si sono visti i reali valori in campo. Per quanto ci riguarda sono molto soddisfatto del successo di Stefano Viezzi e mi fa piacere aver visto Sara Casasola in netta ripresa dopo le difficoltà delle ultime settimane" ha commentato a fine giornata Daniele Pontoni. "Sono segnali preziosi che raccogliamo con soddisfazione e che ci fanno ben sperare in vista dell'appuntamento di inizio 2021 con i Campionati Italiani di Lecce".