MBF SPA sceglie Coo’ee tramite incarico diretto

MBF è un’azienda secializzata in tecnologie per l’imbottigliamento e dal 1997 si distingue per flessibilità, tecnologia e progettazione: una produzione al 100% Made In Italy che viene scelta nel mondo dai più grandi produttori e gruppi del settore del vino e dei superalcolici.

Attraverso un incarico diretto ha scelto Coo’ee come partner strategico e creativo per sviluppare nei prossimi 3 anni un percorso di comunicazione a livello internazionale. L’incarico infatti prevede un riposizionamento strategico in ambito B2B.



Un anno, questo, che oltre a celebrare i 30 anni dell’agenzia si è confermato uno dei più difficili di sempre. Nonostante questo Coo’ee chiude il 2020 con 13 nuovi clienti acquisiti, tra cui - oltre a MBF - MobilTuri, IN JOB, Komet, Rilastil, Molino Favero, Leoncini Salumi e Berner SPA.

A 13 nuovi clienti si aggiungono anche 14 nuovi Awards, che hanno riconosciuto Coo’ee per diversi progetti realizzati in primis per l’azienda altoatesina Mele Val Venosta e per la Fondazione dell’ospedale bambini Buzzi di Milano.



Questi risultati per Coo’ee sono il frutto di un grande lavoro di squadra, ma soprattutto di un metodo che continua a confermarsi vincente e che si ritrova nel celebre statement dell’agenzia «togliere, togliere, togliere.», un mantra che mai come ora dimostra il bisogno di essenzialità e semplicità, non solo nella comunicazione. Ma è una vittoria anche dal punto di vista valoriale, perché il modello PIU - inaugurato proprio da Coo’ee - conferma che un approccio Professionale, Imprenditoriale e Umano è la miglior strategia per ottenere risultati tangibili e migliorativi.



Coo’ee chiude il 2020 con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente, e inizia il 2021 con ottimismo con nuovi contratti, progetti, gare e consultazioni, ma anche con nuova energia e passione grazie a nuovi ingressi che rafforzeranno la spinta creativa e strategica dell’agenzia.