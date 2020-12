IL MERCATO DEGLI AFFITTI Speciale Veneto a cura dell'Ufficio Studi di Tecnocasa

Nei capoluoghi di provincia, al contrario, si segnala un incremento dei canoni di locazione di bilocali (+0,3%) e di trilocali (+0,7%). In queste realtà la domanda è sostenuta e l’offerta, talvolta, non sufficiente.



A Verona il canone concordato è il contratto più utilizzato



Nel primo semestre del 2020 i canoni di locazione a Verona sono sostanzialmente stabili: +0,4% per i monolocali, +0,2% per i bilocali e stabilità per i trilocali. Sul mercato del Centro si registra un’elevata domanda da parte di lavoratori fuori sede e coppie giovani, tuttavia il calo di richieste dei turisti ha portato i proprietari a spostare sul segmento degli affitti residenziali gli immobili, con conseguente aumento dell’offerta che ha contribuito a calmierare i canoni di locazione.

Il 62,9% cerca casa in affitto come abitazione principale, la tipologia preferita è il bilocale con il 54,5% delle scelte. In generale il contratto più utilizzato è quello a canone concordato, utilizzato nel 76,2% dei casi. I canoni medi mensili si attestano a 400 € per un monolocale, 520 € per un bilocale e 630 € per un trilocale.

Nella foto la tabella di TECNOCASA