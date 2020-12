CONSULENZA E SERVIZI IT.Phoenix Group supera i 50 collaboratori e vara una nuova organizzazionedellesue Divisioni di: Management & IT Consulting, Cyber&Tech Solutions eBusinessProcess Outsourcing

Il Gruppo,fondato a Verona nel 2008,guidato dal Presidente Giulio Fezzi e dall’Amministratore Delegato, Giovanna Saraconi, si presenta - oggi - con una organizzazione evoluta, strutturata e definita nella direzione di sostenere un “next-level”di sviluppo assicurando, nelcontempo, quell’agilità, flessibilitàe velocità decisionale che sono sempre state per Phoenix elementocaratterizzante e fattore di resilienza e sviluppo,sin dalla nascita, anche attraverso frangenti complessi, quali quelli attuali.

In questo senso, nelle ultime settimane, a supporto delle nuove dimensioni e dei piani di crescita del Gruppo, è stata varata una nuova organizzazione delle Divisioni di Business relative al Management & IT Consulting,alle Cyber&Tech Solutions e alBusiness Process Outsourcing.

Precisamente la Divisione Management & IT Consulting, che impiega oltre 30 collaboratori, è stata articolata in tre diverse Business Unit, affidate ad altrettanti Executive Director di nuova nomina:

· IT Consulting & HR Recruiting (IT&HR), affidata a Luca Predomo, veronese, 38 anni, da 2 anni in Phoenix, già Senior Project Managere figura di esperienza con certificazioni negli ambiti del Project Management, IT, European Funding Management e background lavorativo in differenti ambiti, nel pubblico e nel privato, in Italia e all’estero.

· Insurance & Digital Payments (I&DP), affidata a Diego Cristini, veronese, 44 anni, senior manager di lungo corso con una competenza ventennale nel Management Consulting, per i settori Banking & Insurance, Finance e digital payments, esperto di prodotti e processi assicurativi vita e danni, da 10 anni nel Gruppo Phoenix, con precedenti esperienze in Fincons Group AG a Zurigo, KPMG e Cattolica Assicurazioni.

Management Consulting & Project Management (MC&PM) , affidata a Pietro Rotundo, campano con base milanese, 41 anni, recentemente entrato nel Gruppo, senior manager con esperienza ultra-quindicinale nel Management Consulting e nel Project/Program Management, soprattutto nei settori Banking & Insurance, con precedenti esperienze nel Gruppo San Donato, Be Consulting ed Accenture.

A Pietro Rotundo è anche assegnata la responsabilità della Divisione Cyber&Tech Solutions che aggrega i servizi del Gruppo in ambito ICT/TLC, Cyber Security ed Innovation. Su questo fronte, Phoenix Capital propone, come Business partner di Fastweb e insieme alla sua controllata tecnologica Atlantis Next, una gamma completa e integrata di Servizi TLC e ICT avanzati a cui affianca gli innovativi servizi in ambito CyberSecurity gestiti in partnership con NetHive.

La supervisione della Divisione Business Process Outsourcing è stata affidata ad Alberto Fezzi, 43 anni, avvocato, scrittore e cofondatore del Gruppo, responsabile degli Affari Legali, Societari e Rapporti Istituzionali, con l’obiettivo di integrare e sviluppare il crescente business del “full service” a favore di storiche e nuove realtà tech &financial cui il gruppo offre un bouquet di servizi professionali, operativi e tecnologici, combinati in modo flessibile – secondo il caratteristico approccio pragmatico di Phoenix –in funzione delle esigenze, dello stadio del ciclo di vita e delle possibilità di ciascun cliente.

Le Divisioni così organizzate “a nuovo” vanno ad affiancarsi alla consolidata Divisionedi Corporate Finance, guidata daGiorgio Bottà,e alla Divisione Sport Management, che fa capo adAlberto Fezzi ed Enzo Zanin.Due verticalità che hanno visto in questi mesi uno sviluppo e una crescita importante, raggiungendo e superando gli obiettivi delineati al momento della loro costituzione.

«Una nuova organizzazione, quella messa in opera in queste settimane – spiega il presidente Giulio Fezzi –, resa necessaria dalla crescita significativa di progetti, servizi, competenze e profili acquisiti negli ultimi mesi. Per noi questo è unimportante passaggio di un percorso evolutivoche ci consentirà di essere ancora più vicini ai nostri clienti, ponendo le basi per un ulteriore step di crescita.È forse significativo che ciò avvenga in questo complicatissimo 2020, è certamente un segnale di fiducia. Non ci siamo mai fermati, anzi,avendo l’“eterna rinascita” nel nome, abbiamo dato ulteriore intensità alle relazioni con i clienti e, conseguentemente, sviluppo alle nostre attività, prefigurando spazi di business ancora inesplorati. L’attenzione ai nostri preziosi clienti, alla valorizzazione delle competenze, al rispetto delle persone e al senso delle relazioni restanocifraessenziale del nostro operare».

Phoenix Group - Phoenix Group opera dal 2008 come polo di consulenza manageriale e servici tecnologici per lo sviluppo del business e l’ottimizzazione di processi e progetti di banche, assicurazioni e aziende.

Fondato a Verona dal presidente Giulio Fezzi, ha oggi sedi operative anche a Roma e Milano, forte di unteamdi oltre 50 persone, tra dipendenti e figure consulenziali. Dallo sguardo internazionale, Phoenix Group sviluppa azione e innovazione attraverso ibrand diversificatidelle proprie consociate e partecipate, grazie ai quali offre un bouquet di servizi professionali, operativi e tecnologici, combinati in modo flessibile in funzione delle esigenze, dello stadio del ciclo di vita e delle possibilità di ciascun cliente. La capogruppo Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo è attiva nei Servizi di Corporate Finance, Business Process Outsourcing e Management & IT Consulting; attraverso la propria Divisione Cyber & Tech Solutionse la consociata tecnologica Atlantis Next, Phoenix Group interviene nel settore dei servizi di connettività più innovativi, nell’IT, TLC e Cyber Security, veicolando i migliori servizi e soluzioni di business dei propri partner industriali.(www.phoenixcapital.it)