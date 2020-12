Berner ci mette la firma: 10.000 mascherine FFP2 donate all’azienda ospedaliera di Verona

Pubblichiamo la notizia di questa provvida iniziativa.

Le 10.000 mascherine portano simbolicamente le firme dei 785 dipendenti dell’azienda e sono state donate in occasione delle festività natalizie all’azienda ospedaliera di Verona.

L’obiettivo è supportare attivamente con un atto concreto chi ogni giorno è in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria, vale a dire medici, infermieri e personale sanitario. Un forte messaggio di speranza e solidarietà per sottolineare che, lavorando insieme come una vera squadra, si può affrontare al meglio la piena ripresa delle attività.

La donazione di mascherine prosegue il percorso solidale che Berner ha intrapreso negli ultimi anni: dall’anno del 60mo anniversario dalla fondazione del Gruppo a livello europeo (era il 2017), Berner per volontà del proprio CEO Christian Berner ha deciso di impegnarsi in 60 progetti solidali in tutta Europa (uno per ogni anno dalla propria fondazione), sostenendo le persone che si trovano in particolare bisogno. Un significativo contributo per celebrare 60 anni di attività di business, di coinvolgimento con i clienti e i collaboratori, di responsabilità civile e ambientale.

In un anno particolare come il 2020 non poteva mancare un altro importante impegno verso la società.

“Lo spirito di responsabilità sociale fa parte del DNA del nostro gruppo aziendale - b. responsible è infatti uno dei nostri valori fondamentali", sottolinea Antonio Zuffellato, Direttore Marketing di Berner Italia, aggiungendo: "A Verona siamo a casa nostra. Molti dei nostri dipendenti risiedono proprio in città o nei paesi della prossima provincia. Per questo motivo, per noi è fondamentale sostenere la sanità locale nel miglior modo possibile. Soprattutto in tempi difficili, è importante stare insieme e mostrare solidarietà."

Berner Italia è stata fondata nel 1974 e opera nei settori Artigianato (edilizia, legno, metallo), Mobility (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale). L’azienda, con sede a Verona nella zona industriale Bassona, è certificata ISO 9001:2008.

Quasi 800 persone danno vita ad un’azienda omnicanale, sempre a stretto contatto con più di 50.000 clienti, attraverso la forza vendita sul territorio nazionale, l'e-commerce e l’inside sales. Berner garantisce la scelta dei migliori fornitori, un catalogo aggiornato con oltre 15.000 referenze e una puntuale consegna.

Berner punta ad una cultura digitale e di miglioramento continuo per raggiungere l’eccellenza operativa.