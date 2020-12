PROSECCO SUPERSTAR, MA NON È UNA NOVITÀ…

Tutti i dati finali della vendemmia 2020 nel Veneto saranno presentati online mercoledì 23 dicembre in occasione dello “storico” incontro del Trittico Vitivinicolo, evento di Veneto Agricoltura, Regione e Avepa. Focus sull’export, i mercati internazionali del vino e le vendite nella GDO e online.



Supera di poco i 14 milioni di quintali (14.039.000) la produzione di uva 2020 nel Veneto, che ha registrato un milione di quintali in più rispetto allo scorso anno (13,1 q) e oltre due milioni di quintali in meno rispetto alla super vendemmia 2018 (16,4 q). Come ormai ci siamo abituati a vedere da moltissimi anni, la parte del leone la fa il Prosecco, indiscussa e inavvicinabile “wine star".

I dati analitici di produzione saranno presentati mercoledì 23 dicembre (ore 10:30) sulla piattaforma ZOOM (iscrizioni su: https://trittico3_2020.eventbrite.it) in occasione del terzo e ultimo focus del Trittico Vitivinicolo 2020, evento promosso da Veneto Agricoltura con Regione e Avepa. Nell’occasione i tecnici regionali illustreranno ai tanti operatori del comparto vitivinicolo, in trepidante attesa di conoscere i dati consuntivi ufficiali della vendemmia derivanti dalle dichiarazioni di produzione dei viticoltori, l’esatto quantitativo di uva raccolta e di conseguenza la quantità di vino prodotto quest’anno suddiviso per tipologia.

Dati finali che dovranno fare i conti con le giacenze di cantina, l’andamento delle vendite registrato nel 2020 e le proiezioni dei mercati nazionale e internazionale.

Tutti argomenti che saranno affrontati e approfonditi nel corso del focus di mercoledì promosso da Veneto Agricoltura, che quest’anno a causa della pandemia non si svolgerà come di consueto nella “storica” sede della Cantina di Lonigo (Vi) ma online sulla piattaforma ZOOM.

Sotto i riflettori degli esperti non finiranno solo i dati dell’ultima vendemmia, che complessivamente è stata di buona qualità, tanto da far annunciare la produzione di ottimi vini, in alcuni casi anche eccellenti. L’occasione è importante, come accennato, per fare anche il punto sull’andamento dell’export di vino veneto e le vendite, le quali hanno dovuto fare i conti con la grave crisi legata alla pandemia per Covid-19, che come sappiamo ha investito pesantemente anche i mercati internazionali.

Nel corso del focus interverranno Luca Furegon (Avepa – Settore Produzioni Agricole) e Nicola Barasciutti (Regione Veneto – Direzione Agroalimentare), che faranno il punto sulle produzioni e le certificazioni dei vini veneti nel 2020; Enrico Specchio e Alessandra Padoan (U.O. Sistema Statistico Regionale – Regione Veneto) che presenteranno i dati dell’export di vino veneto nei primi nove mesi dell’anno; José Rallo (consigliere dell'Istituto per il Commercio Estero e AD di Donnafugata) che si soffermerà sull’andamento delle vendite di vino, compresi i mercati online, in questo difficile anno contraddistinto da lockdown e limitazioni di ogni tipo; Fabrizio Gatto, buyer e consulente del settore vitivinicolo che spiegherà la reazione dei mercati internazionali e Francesco Scarcelli (Coop Italia) quella della Grande Distribuzione Organizzata.

All’incontro interverranno anche l’Assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner e il Commissario di Veneto Agricoltura Alberto Negro.