Il Concerto di Natale di Fondazione Cariverona, quest’anno, in TV e on line. Ospiterà l’evento la suggestiva Chiesa-Battistero di San Giovanni in Fonte, sita accanto al Duomo di Verona.

Nel prestigioso spazio musicale Domenica in Concerto di Radio RAI 3, con il programma M, curato e condotto da Mauro Maugeri, che offre l'ascolto di concerti, provenienti dalle più diverse sale del mondo, dal Musikverein di Vienna alla Carnegie Hall di New York, dalla Kaisersaal di Würzburg al Parco della Musica di Roma, dall'Opera di Dubai alla Suntory Hall di Tokyo. Ma, il primo appuntamento televisivo del Concerto di Natale veronese sarà. il 24 dicembre, alle ore 21.15, su TeleArena, contemporaneamente, su Radio Verona ed, in streaming, sui canali social della Fondazione. Lo stesso sarà, quindi, replicato, sempre sul canale televisivo veronese TeleArena, il 25 dicembre. alle ore 9.30, il 26 dicembre, alle ore 15.00. e il 27 dicembre. alle ore 16.15. Saranno proposte musiche di Arcangelo Corelli (1653-1713), Domenico Scarlatti (1685-1757), Antonio Vivaldi (1678-1741) e del monacense Johann CristophPez (1664-1716).Il programma, scelto e diretto da Andrea Marcon, è interamente dedicato a brani vocali e strumentali del ‘700 e vedrà la partecipazione della soprano Roberta Invernizzi, della flautista Anna Fusek e dell’Orchestra Barocca di Venezia, tutti interpreti di grande prestigio internazionale. Per ulteriori dettagli, contattare: https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/natale-2020/. Buon Natale, quindi, con Musica!

Pierantonio Braggio