Work Service: arriva il colombiano Santi Garzon!

Il 2021 si annuncia ricco di novità e di spunti di interesse in casa Work Service. La prima notizia che riguarda il vivaio juniores della Work Service Romagnano è l'inserimento in rosa del giovane talento colombiano Oscar Santiago Garzon.



Santi Garzon è stato selezionato al termine del progetto di sviluppo condotto dal gruppo del presidente Massimo Levorato coordinato da Luis Sierra che, con la collaborazione di Dynatek, ha impegnato otto delle migliori promesse del ciclismo sudamericano nel corso di tutto il 2020.



Nonostante la riduzione dell'attività a causa del Covid-19, che ha impedito tra l'altro al gruppo degli juniores colombiani di effettuare lo stage in Italia programmato insieme ai tecnici della Work Service, Santi Garzon ha avuto modo di mettersi in luce per il suo carattere e per le qualità tecniche che lo rendono uno dei giovani scalatori più interessanti in chiave futura.



Santi Garzon in questi giorni è stato tra i protagonisti della Vuelta del Porvenir, la più importante gara a tappe per gli juniores sudamericani che si è disputata sulle strade colombiane; nella giornata di mercoledì ha chiuso al secondo posto nella tappa con arrivo in quota a Tàmara. Nella giornata di ieri si è difeso egregiamente nella prova a cronometro e quest'oggi ha concluso la corsa a tappe in seconda posizione assoluta nella classifica finale, aggiudicandosi anche la speciale graduatoria finale riservata agli scalatori.







Entusiasta del nuovo ingaggio il numero uno di Work Service, Massimo Levorato: "Insieme a Luis Sierra a fine 2019 abbiamo avviato un importante ed ambizioso progetto di scouting in Colombia. Purtroppo il lockdown e le difficoltà legate al Covid-19 ci hanno rallentato e ci hanno impedito di dare pieno compimento al disegno che avevamo tracciato. Santi è sicuramente il ragazzo più interessante tra i talenti con cui abbiamo avuto l'onore di rapportarci e sono certo che saprà essere grande protagonista anche sulle strade europee. Da parte nostra metteremo a sua disposizione tutte le professionalità di cui dispone il nostro team per farlo sentire a casa e per aiutarlo nel suo percorso di crescita con l'obiettivo di poterlo riconfermare anche nel 2022 all'interno della nostra formazione continental".



"Siamo felici che Santi entri a far parte del nostro gruppo e non vediamo l'ora che possa venire in Italia per iniziare a lavorare a stretto contatto con lui" ha anticipato il ds Matteo Berti. "Si tratta di un ragazzo che, insieme agli altri colombiani, seguiamo e monitoriamo da più di un anno. Lui ha tutte le carte in regola per essere tra i migliori in salita e anche i risultati di questi giorni lo dimostrano. Sono convinto che il suo inserimento nella nostra squadra gli permetterà di crescere ancora e di specializzarsi in prospettiva futura".



Dalla Colombia ha fatto sentire la propria gioia per la firma del contratto che lo porterà in Europa anche il giovane Santiago Garzon: "Questa è una grande opportunità per me. Pedalo sin da quando ero piccolo con il sogno di poter diventare un forte corridore e poter gareggiare già nel 2021 in Europa dove ci sono le corse più prestigiose e i migliori atleti del ciclismo mondiale è per me una splendida notizia. Voglio ringraziare patron Massimo Levorato per l'occasione concessami, Luis Sierra per avermi aiutato in questo percorso e il direttore sportivo Matteo Berti con cui sono già in contatto da alcuni mesi".