Generali:l’agenzia AM Best conferma il rating FSR a “A” –Eccellente – e il Long-Term ICR a “a+”. Outlook stabile.

AM Best, agenzia di valutazione del settore finanziario, con sede a Oldwick, New Jersey, USA,abbia comunicato oggi di avere confermato il rating sulla solidità finanziaria di Generali (Financial Strength Rating - FSR) ad “A” (Eccellente) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term ICR) ad “a+”.Contestualmente, AM Best ha confermato i rating di credito a lungo termine relativi agli strumenti di debito emessi o garantiti da Generali (Long-TermIRs). L’outlook è stabile. I giudizi riflettono la solidità patrimoniale di Generali, che AM Best considera forte al pari della sua performance operativa, dell’ottimo profilo di business e dell’appropriata gestione dei rischi.La forza patrimoniale di Generali è sostenuta dalla solidità del capitale aggiustato, per il rischio che si assesta ai massimi livelli: il Solvency II Ratio di Gruppo era infatti a 203%, al 30 settembre 2020. Secondo AM Best, il profilo di business di Generali è ottimo, grazie a posizioni di leadership, nei suoi principali mercati di riferimento. Il Gruppo ha una solida presenza, rafforzata da un ottimo, accesso ai mercati attraverso il suo network proprietario e la sua strategia di distribuzione multicanale. Il Gruppo ha, inoltre, continuatoa sviluppare l’attività di asset management, che costituisce una diversificata fonte di reddito. Quanto al Gruppo Generali, essoè uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi, con una raccolta premi complessiva, superiore a € 69,7 miliardi, nel 2019. Con quasi 72 mila dipendenti, nel mondo, e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa, in Asia e America Latina. L’ambizione di Generali è d’essere Partner di Vita, per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate, grazie a una rete distributiva, senza uguali.

Pierantonio Braggio