Cattolica Assicurazioni: il Patto di sindacato dei soci presenta un'altro esposto

Pubblichiamo ampi stralci della lettera esposto, da noi visionata, firmata dal Presidente del Patto Le Api, dott.sa Paola Boscaini, nella quale si chiede, tra l'altro, di valutare " un ricambio completo dell'Organo Amministrativo" di Cattolica Assicurazioni. Oltre a ciò il Patto solleva perplessità circa le "modalità di gestione di Cattolica Assicurazioni sulle scelte operate nel 2020 dal Consiglio di amministrazione senza aver compiutamente informato i soci delle conseguenze che potevano esserci in relazione ad accordi sottoscritti con i Partner" . Nella lettera si stigmatizza l'attività di Cattolica in quanto avrebbe "generato un clima irrimediabilmente conflittuale verso una pluralità di soci, costringendo gli organi giudiziari ad occuparsene, con indagini che risultano tuttora in corso". Si fa riferimento inoltre alla "dura ed esplicita presa di posizione da parte del Banco BPM" alla quale Cattolica ha peraltro risposto prontamente in maniera chiara contestando in toto gli addebiti che le sono stati fatti che come ha indicato la Società Assicurativa potrebbe aver creato danni reputazionali. In questo contesto continua la lettera "il mercato ha reagito, come era facile prevedere, con un ulteriore, forte, progressivo e tuttora attuale deprezzamento del titolo." La questione riguarda scelte di gestione che sono state oggetto di assemblee straordinarie nella scorsa estate. Molti soci veronesi avevano contestato votando contro le proposte del Cda considerando l'ingresso di Generali un controllo di fatto della compagnia veronese. Ora il Banco sembra ripercorre le stesse osservazioni, che conducevano per alcuni soci al lancio obbligatorio di un'OPA (Offerta Pubblica di Acquisto). La Consob finora non ha ordinato questo a Generali, mentre l'IVASS ha dato il via libera a Generali di salire fini al 49.9% . A quanto pare la situazione per i vertici di Lungadige Cangrande ed i loro azionisti non tende a rasserenarsi.